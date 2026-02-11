Les Bourses européennes dispersées à la clôture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi après la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en janvier bien meilleur qu'attendu et qui laisse les investisseurs dans la certitude que les taux d'intérêt resteront encore élevés ces prochains mois.

La Bourse de Paris a cédé 0,18% et Francfort 0,53%. Londres a en revanche bondi de 1,14%, battant son précédent record en clôture, qui datait du 4 février, portée par la progression des valeurs minières de l'indice vedette britannique FTSE 100.

Euronext CAC40