Wall Street ouvre en hausse, le pétrole et le Moyen-Orient rassurent

Un panneau de rue indiquant Wall Street est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse ‌lundi, l'apaisement des craintes d'approvisionnement en pétrole et les perspectives d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient rassurant les marchés.

Dans les premiers ​échanges, l'indice Dow Jones gagne 330,68 points, soit 0,64%, à 52.013,32 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,63% à 7.698,91 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,81%, soit 216,00 points, à 26.738,55 points.

Alors que Washington et ​Téhéran ont continué à échanger de nouvelles menaces tout au long du week-end, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il serait disposé à rencontrer ​le président iranien Massoud Pezeshkian, à New York, à l’occasion ⁠de l’Assemblée générale des Nations unies.

En parallèle, les données satellitaires indiquent que les exportations saoudiennes transitant par ‌le détroit d'Ormuz ont atteint 2,9 millions de barils par jour ces derniers jours, contre seulement 700.000 en août, ce qui compense en partie l'arrêt des chargements saoudiens dans le port ​de Yanbu, sur la mer Rouge.

Ces espoirs ‌d'avancées diplomatiques, associés à l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en pétrole, participent à ⁠un regain d'optimisme sur les marchés.

"Nous avons dépassé le pic local des tensions (au Moyen-Orient), et nous devrions assister à une certaine évolution vers la normalisation dans les semaines à venir. Nous continuons de penser que les deux premières semaines ⁠d’octobre pourraient constituer le ‌moment idéal pour un compromis entre les États-Unis et l’Iran", a déclaré Mohit Kumar, économiste ⁠chez Jefferies.

Bien que le recul des cours pétroliers allège la pression sur le marché actions, les investisseurs restent prudents ‌quant aux perspectives de politique monétaire, après le relèvement des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) ⁠la semaine dernière.

Selon les données LSEG, les marchés anticipent à 50,9% la probabilité d'une ⁠nouvelle hausse à l'occasion de ‌la prochaine réunion de la banque centrale, prévue fin octobre.

Pour le secteur technologique, alors que les prévisions apocalyptiques formulées ​il y a une semaine par les dirigeants des principales ‌entreprises du secteur de l’IA avaient déclenché une chute brutale, ces inquiétudes semblent se dissiper, les investisseurs se concentrant sur les signes indiquant ​que les dépenses consacrées au développement de cette technologie continuent de progresser.

Aux valeurs, Warner Bros grimpe de 7,2% à la suite d'un article de presse indiquant que Paramount (+5,4%) discutait de concessions dans le cadre de négociations ⁠avancées avec le procureur général de Californie, ce qui pourrait contribuer à finaliser le projet de fusion entre les deux géants du cinéma américain.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés liées au Groenland progressent à la suite de l'accord conclu entre les États-Unis et le Danemark en fin de semaine, Critical Metals bondissant de 34%, tandis que Greenland Mines et Greenland Energy font plus que doubler leur valeur, s'envolant de plus de 140%.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)