Wall Street ouvre en hausse, en rebond pour débuter 2026

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, en rebond après avoir terminé l'année 2025 sur une séance morose, l'amélioration de la confiance des investisseurs ayant relancé l'appétit pour le risque.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 87,98 points, soit 0,18%, à 48.151,27 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,58% à 6.885,30 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,99%, soit 229,48 points, à 23.471,47.

Wall Street reprend des couleurs après une année 2025 chahutée par la politique de droits de douane du président américain Donald Trump, mais finalement largement positive, dans le sillage de l'euphorie autour de l'IA.

Contrairement aux attentes d'un traditionnel rallye de fin d'année, les principaux indices ont enregistré des baisses sur quatre des cinq dernières journées d'échanges de 2025.

Les actions technologiques, qui ont mené les pertes en fin d'année, se stabilisent à l'ouverture, Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O progressant respectivement de 2,37% et 2,72%.

"Il ne faut pas extrapoler trop loin, car le premier jour d'échanges s'est révélé être un indicateur extrêmement peu fiable ces derniers temps pour prédire l'évolution du reste de l'année", selon les analystes de Deutsche Bank.

Au cours des trois dernières années, le S&P 500 a démarré par une première séance négative, mais terminé l'année avec des gains à deux chiffres, rappellent-ils.

Aux valeurs, l'action cotée à Wall Street de Baidu BID.O bondit de 11%, le géant chinois des moteurs de recherche ayant annoncé vendredi que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte.

Tesla TSLA.O emporte 1% après la publication de ses livraisons au quatrième trimestre.

(Rédigé par Augustin Turpin)