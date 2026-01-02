(Actualisé avec contrats à termen, "tech" américaine, mineurs de cuivre, Baidu)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,41% pour le Dow Jones .DJI , de 0,55% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,93% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de voitures neuves du groupe d'Elon Musk ont chuté de deux tiers en France et en Suède en décembre, mais ont bondi en Norvège, où il a vendu 27.621 véhicules en 2025, soit plus que tout autre constructeur automobile dans ce pays sur une année.

* Les VALEURS TECHNOLOGIQUES se stabilisent en avant-Bourse après avoir plombé les indices pour la dernière séance de 2025 mercredi, toujours portées par l'euphorie autour de l'IA. NVIDIA NVDA.O emporte 1,8% avant la cloche et BROADCOM AVGO.O 1,6%.

* GROUPES MINIERS - Les valeurs américaines des sociétés aurifères décollent en avant-Bourse, portées par la poursuite du rallye historique des métaux précieux. NEWMONT NEM.N gagne 2,8% et les sociétés sud-africaines listées à Wall Street GOLD FIELDS GFI.N et HARMONY GOLD HMY.N progressent de 2,4% et 2,5% respectivement.

Les mineurs d'argent HECLA MINING HL.N et COEUR MINING

CDE.N prennent pour leur part respectivement 4% et 5% avant la cloche.

Le cours du cuivre est également en hausse et profite aux géants miniers RIO TINTO RIO.N et BHP Group BHP.N qui emportent 1,1% et 1,4% respectivement.

* BAIDU BIDO.O - L'action cotée à Wall Street du géant chinois des moteurs de recherche bondit d'environ 12% avant la cloche, après avoir annoncé vendredi que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte.

(Rédigé par Augustin Turpin)