 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 13:25

(Actualisé avec contrats à termen, "tech" américaine, mineurs de cuivre, Baidu)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,41% pour le Dow Jones .DJI , de 0,55% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,93% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de voitures neuves du groupe d'Elon Musk ont chuté de deux tiers en France et en Suède en décembre, mais ont bondi en Norvège, où il a vendu 27.621 véhicules en 2025, soit plus que tout autre constructeur automobile dans ce pays sur une année.

* Les VALEURS TECHNOLOGIQUES se stabilisent en avant-Bourse après avoir plombé les indices pour la dernière séance de 2025 mercredi, toujours portées par l'euphorie autour de l'IA. NVIDIA NVDA.O emporte 1,8% avant la cloche et BROADCOM AVGO.O 1,6%.

* GROUPES MINIERS - Les valeurs américaines des sociétés aurifères décollent en avant-Bourse, portées par la poursuite du rallye historique des métaux précieux. NEWMONT NEM.N gagne 2,8% et les sociétés sud-africaines listées à Wall Street GOLD FIELDS GFI.N et HARMONY GOLD HMY.N progressent de 2,4% et 2,5% respectivement.

Les mineurs d'argent HECLA MINING HL.N et COEUR MINING

CDE.N prennent pour leur part respectivement 4% et 5% avant la cloche.

Le cours du cuivre est également en hausse et profite aux géants miniers RIO TINTO RIO.N et BHP Group BHP.N qui emportent 1,1% et 1,4% respectivement.

* BAIDU BIDO.O - L'action cotée à Wall Street du géant chinois des moteurs de recherche bondit d'environ 12% avant la cloche, après avoir annoncé vendredi que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte.

(Rédigé par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

BAIDU RG-A
15,410 EUR Tradegate +10,01%
BHP GROUP SP ADR
60,360 USD NYSE -0,92%
BROADCOM
346,1000 USD NASDAQ -1,09%
COEUR MINING
17,820 USD NYSE -1,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 063,29 Pts Index Ex -0,63%
GOLD FIELDS
37,900 EUR Tradegate -2,82%
GOLD FIELDS SP ADR
43,660 USD NYSE -1,09%
HARMONY GOLD MIN
17,400 EUR Tradegate -1,69%
HARMONY GOLD SP ADR
19,895 USD NYSE -0,80%
HECLA MINING
19,190 USD NYSE -1,51%
NASDAQ Composite
23 241,99 Pts Index Ex -0,76%
NEWMONT
99,850 USD NYSE -1,97%
NVIDIA
186,5000 USD NASDAQ -0,55%
RIO TINTO SP ADR
80,015 USD NYSE -0,65%
S&P 500 INDEX
6 845,50 Pts CBOE 0,00%
TESLA
449,7200 USD NASDAQ -1,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank