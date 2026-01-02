Ukraine : plus importante avancée russe en 2025 depuis la première année de la guerre (AFP d'après ISW)

Cartes de l'Ukraine montrant les territoires supplémentaires occupés chaque année par l'armée russe, de 2022 à 2025 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Les forces russes ont réalisé en Ukraine leur plus forte progression l'an dernier, à l'exception de 2022, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP), deux centres de réflexion américains spécialisés dans l'étude des conflits.

La Russie s'est emparée de plus de 5.600 km2 de territoire, soit davantage que les années 2024 et 2023 réunies, selon ces données. Ces 5.600 km2 représentent 0,94% de la superficie de l'Ukraine.

Ces superficies de terres conquises comprennent les zones contrôlées par la Russie, selon Kiev et des observateurs militaires, ainsi que celles, minimes, revendiquées par l'armée de Moscou mais non confirmées.

En 2022, les forces russes s'étaient emparées de près de 64.000 km2.

Malgré l'intensification des efforts diplomatiques depuis novembre autour d'un plan américain visant à mettre fin au conflit, les combats se poursuivent sur le terrain.

Un plan en 20 points négocié fin décembre entre Kiev et Washington prévoit notamment le gel du front dans les régions de Zaporijjia et Kherson, dans le sud, ainsi que Donetsk et Lougansk dans l’est, qui forment le Donbass.

En décembre, Moscou a conquis 244 km2, sa plus faible progression mensuelle depuis mars, mais a accéléré son offensive dans le Donbass, région orientale qu'elle cherche à annexer.

Cependant, les fortes progressions réalisées depuis le printemps, notamment en novembre (701 km2), permettent à la Russie de dépasser les avancées cumulées de 2024 (4.000 km2) et 2023 (580 km2).

La Russie a également progressé sur 131 km2 dans la région de Zaporijjia (sud), où les bombardements se sont intensifiés ces derniers mois.

Fin décembre, Moscou contrôlait totalement ou partiellement 19,4% du territoire ukrainien. Environ 7%, comprenant la Crimée et des zones du Donbass, étaient déjà sous contrôle russe avant l'invasion de février 2022.

La Russie a toutefois perdu 125 km2 dans la région de Kharkiv (est) et 55 km2 dans celle de Dnipropetrovsk (centre-est), deux zones dont le plan américain propose le retrait russe.

Ces reconquêtes ukrainiennes sont les plus importantes depuis juin 2023, lors d'une vaste contre-offensive contre Moscou.

Dans ses vœux pour 2026, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'un accord pour mettre fin à la guerre était "prêt à 90%", tout en avertissant que les 10% restants allaient déterminer le "destin de la paix", l'avenir des territoires occupés par la Russie demeurant l'un des points clés.