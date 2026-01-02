Violent séisme à Mexico, pas de "dégâts graves" selon la présidente

Des personnes attendent à l'extérieur après l'évacuation d'un hôpital en raison d'un séisme à Puebla, au Mexique, le 2 janvier 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

Un violent séisme de magnitude 6,5 a frappé vendredi au petit matin la ville de Mexico, mais n'a pas occasionné de "dégâts graves", selon la présidente Claudia Sheinbaum.

Le sol a tremblé à 07H58 locales (13H58 GMT), poussant les habitants de la capitale à évacuer leurs appartements encore pour nombreux en pyjama.

La secousse a contraint Mme Sheinbaum à suspendre sa conférence de presse quotidienne lorsqu'a retenti l'alerte prévenant de son imminence.

L'épicentre est situé près de San Marcos, dans l'Etat de Guerrero (sud), à environ 400 km de la capitale, a indiqué Mme Sheinbaum à son retour au Palais national, quelques minutes après.

La dirigeante a indiqué qu'à ce stade il n'y avait pas de signalements de "dégâts graves", ni à Mexico ni dans l'État de Guerrero.

La ville de San Marcos est elle-même à quelques kilomètres de la célèbre station balnéaire d'Acapulco, qui compte environ 650.000 habitants.

Selon l'Institut américain de géophysique (USGS), le séisme s'est produit à 35 kilomètres de profondeur.

Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, selon le service météorologique américain (NOAA).

- "Effrayée" -

Des femmes en pyjama attendent dehors après avoir évacué leur domicile en raison d'un séisme, à Mexico, au Mexique, le 2 janvier 2026 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Le Mexique s'est doté de systèmes d'alerte qui préviennent de l'imminence des secousses. Il donne à la population, via les téléphones portables, environ une minute pour se mettre à l'abri.

La mairie de Mexico a également installé des haut-parleurs sur les poteaux d'éclairage public qui peuvent lancer des "alertes sismiques".

"Je dormais quand l'alarme de la rue s'est mise à retentir. Ça m'a vraiment effrayée quand ça disait +séisme violent+. Je me suis levée paniquée", a témoigné auprès de l'AFP Karen Gómez, 47 ans, employée de bureau qui vit au 13e étage d'un immeuble du quartier Alvaro Obregon de Mexico.

"Je sais comment se passent les tremblements de terre ici. Cette sensation de peur est horrible quand on sent le bâtiment bouger", a dit à l'AFP Norma Ortega, 57 ans, directrice d'une crèche vivant au 10e étage d'un immeuble du même quartier.

Le Mexique est situé à la jonction de cinq plaques tectoniques, ce qui en fait l'un des pays les plus vulnérables aux tremblements de terre, en particulier sur cette côte du Pacifique, où est enregistrée la plus forte activité sismique au monde.

En 1985, un séisme de magnitude 8,1 avait ravagé une grande partie du centre et du sud du pays. Il avait fait plus de 12.000 morts et causé de graves dégâts à Mexico.

Des habitants attendent dehors après avoir évacué leur domicile en raison d'un séisme, à Mexico, au Mexique, le 2 janvier 2026 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Une partie de la capitale, principalement son centre, est construite sur un sous-sol marécageux, autrefois un lac, ce qui la rend particulièrement sensible aux tremblements de terre.

Le 19 septembre 2017, un séisme de magnitude 7,1 tuait 369 personnes, la plupart dans la capitale. Le même jour cinq ans plus tard, le centre du Mexique était frappé par un autre séisme, quelques heures seulement après la participation de millions de personnes à un exercice de sécurité simulant un tremblement de terre.