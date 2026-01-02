Qualcomm équipe le nouveau Toyota RAV4 avec son châssis numérique "Snapdragon"
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 16:52
Qualcomm Technologies a annoncé que le nouveau Toyota RAV4 intégrait à présent sa solution "Snapdragon Digital Chassis" (Châssis Numérique Snapdragon).
Ce déploiement s'appuie spécifiquement sur la plateforme de cockpit Snapdragon de nouvelle génération, conçue pour transformer l'expérience de conduite grâce à l'Intelligence Artificielle (IA). Pour rappel, un châssis numérique peut être considéré comme une architecture logicielle et matérielle intégrée qui sert de "cerveau" au véhicule.
Concrètement, cette architecture permet d'offrir un système d'info-divertissement immersif, incluant des écrans haute résolution, des interfaces tactiles intuitives et des commandes vocales réactives. Au-delà du confort, cette collaboration vise à améliorer la sécurité et la connectivité en temps réel du véhicule.
Selon Mark Granger, Vice-Président de la gestion des produits chez Qualcomm, ce partenariat permet à Toyota de proposer une expérience "plus intelligente, plus intuitive et plus sûre pour les conducteurs et les passagers du RAV4".
En s'imposant ainsi dans l'habitacle de Toyota, Qualcomm consolide sa diversification hors des processeurs pour mobiles.
Qualcomm progresse actuellement de quelque 1,7% à New York.
