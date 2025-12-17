 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en hausse en attendant l'inflation américaine
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:41

La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mercredi en attendant les données sur l'inflation américaine qui pourraient influer sur les anticipations de taux directeurs tandis que les investisseurs surveillent également les tensions géopolitiques au Venezuela qui font grimper les cours du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 60,27 points, soit 0,13%, à 48.174,53 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 0,72 points, soit 0,01%, à 6.800,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 13,79 points, soit 0,06%, à 23.125,25 points.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de novembre sera publié jeudi et celui-ci pourrait fournir des éléments aux investisseurs pour évaluer la trajectoire des taux de la Fed pour l'an prochain alors que la banque centrale américaine ne prévoit qu'une seule réduction des coûts d'emprunt en 2026.

Les données LSEG montrent que les opérateurs s'attendent toujours à deux baisses de taux de la Fed de 25 points de base l'année prochaine, la première étant prévue en juin, un mois après la nomination probable du successeur de Jerome Powell, l'actuel président de la banque centrale américaine.

Plusieurs membres influents de la Fed comme Christopher Waller et John Williams doivent par ailleurs s'exprimer dans le courant de la journée.

En attendant, la tendance est positive en Bourse, portée notamment par le secteur énergétique, alors que le président américain Donald Trump a ordonné mardi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela, accentuant davantage la pression sur le gouvernement du président Nicolas Maduro.

Les valeurs pétrolières comme Exxon Mobil XOM.N , Halliburton HAL.N , SLB SLB.N et Occidental Petroleum OXY.N prennent de 0,70% à 1,60%, dans le sillage d'une hausse de plus de 2% des cours du brut. Le secteur de l'énergie sur le S&P 500

.SPNY avance de près de 1%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Amazon

AMZN.O gagne 1%, le groupe étant en discussions pour investir dans OpenAI, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à plus de 500 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

Oracle ORCL.N recule de 3,20% après une information du Financial Times selon laquelle Blue Owl Capital OWL.N (+2,11%), le principal partenaire du groupe, n'envisage pas d'apporter son soutien financier à l'implantation d'un centre de données d'une valeur de 10 milliards de dollars dans le Michigan.

Dans la bataille pour le contrôle des actifs de Warner Bros Discovery WBD.O , le conseil d'administration du groupe a rejeté mercredi l'offre de rachat hostile de 108,4 milliards de dollars émise par Paramount Skydance PSKY.O , en raison de garanties financières jugées insuffisantes, préférant la proposition contraignante de Netflix NFLX.O . Netflix progresse de 2,09%, tandis que Paramount et de Warner Bros reculent respectivement de 3,49% et de 1,21%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3XN0S9

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMAZON.COM
224,1004 USD NASDAQ +0,69%
BLUE OWL CAP RG-A
15,890 USD NYSE +0,32%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 324,84 Pts Index Ex +0,44%
EXXON MOBIL
115,525 USD NYSE +0,75%
Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
27,545 USD NYSE +1,29%
NASDAQ Composite
23 078,88 Pts Index Ex -0,14%
NETFLIX
97,0450 USD NASDAQ +2,62%
OCCIDENTAL PETROLEUM
39,614 USD NYSE +1,76%
ORACLE
179,400 USD NYSE -4,86%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,1950 USD NASDAQ -4,73%
Pétrole Brent
60,00 USD Ice Europ +1,97%
Pétrole WTI
56,22 USD Ice Europ +1,83%
S&P 500 INDEX
6 801,30 Pts CBOE +0,02%
SLB
37,934 USD NYSE +0,84%
USA BENCHMARK 10A
4,160 Rates -0,39%
WARNER BROS RG-A
28,7600 USD NASDAQ -0,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

