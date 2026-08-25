Wall Street ouvre en hausse avec le rebond de la "tech"

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse mardi, portée par les valeurs technologiques, qui reprennent des couleurs après ​une vague de ventes la veille et avant les résultats de Nvidia mercredi, les investisseurs faisant fi des dernières sanctions américaines contre l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ​gagne 180,17 points, soit 0,34%, à 53.597,33 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,37% à ​7.681,49 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,66%, soit ⁠171,56 points, à 26.151,75.

Ces gains traduisent également un regain de confiance sur les ‌marchés d'actions après une semaine marquée par de fortes tensions dans le compartiment obligataire, sur fond d'inquiétudes quant aux dépenses publiques américaines.

Alors que ​les marchés sont toujours partagés ‌entre engouement pour la croissance de l'IA et craintes sur les ⁠valorisations, les résultats de Nvidia, attendus mercredi soir, animent déjà les indices, tout signe d'un ralentissement de la croissance de ce baromètre du secteur étant susceptible de raviver ⁠les inquiétudes.

"Au vu des ‌antécédents de Nvidia, il ne serait pas surprenant que l'entreprise atteigne ⁠les chiffres annoncés", prévoit Fabien Yip, analyste chez IG.

"Mais je pense que ce que ‌les gens cherchent à comprendre, c'est s'il y a des inquiétudes concernant ⁠les transactions circulaires qui alimentent sa croissance et si ce ⁠taux de croissance est ‌viable au cours des prochains trimestres", nuance-t-il.

"Les valorisations suscitent certes quelques inquiétudes, mais la hausse ​que nous avons connue sur les marchés ‌boursiers n'est pas injustifiée, car les bénéfices sont solides", déclare Geoff Strotman, directeur d'Alpha Investment Research chez Segal ​Marco Advisors.

Dans les premiers échanges, Nvidia prend 1,63%, et le fabricant de puces mémoire Micron <MU.O2,85%, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital et ⁠Sandisk gagnent respectivement 2,59% et 2,37%.

AMD grimpe de 3,5%, porté par un relèvement de la recommandation du courtier Raymond James.

Dick's Sporting Goods chute de 21% après avoir abaissé ses prévisions annuelles et Target perd 2% à la suite d'un scandale lié à des costumes d'Halloween jugés racistes.

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(Rédigé par Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)