Nouvelle opération de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie

Un véhicule militaire israélien bloque l'entrée de Tammoun, au sud de Toubas, lors d'une opération militaire en Cisjordanie occupée, le 26 novembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une "vaste opération" contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, où le gouverneur palestinien de Toubas a confirmé à l'AFP des raids sur plusieurs localités.

Un photographe de l'AFP a vu des soldats israéliens bloquer les abords de la ville de Toubas, où, selon le gouverneur, Ahmad Assaad, l'armée "a bouclé les accès [...] avec des monticules de terre".

Selon un communiqué militaire, les forces israéliennes ont commencé dans la nuit de mardi à mercredi "une vaste opération antiterroriste dans la région du nord" de la Cisjordanie.

Les forces israéliennes "ne permettront pas au terrorisme de s'[y] implanter", ajoute le texte, sans plus de détails.

Joint au téléphone par l'AFP, M. Assaad a fait état de raids israéliens à Toubas, mais aussi dans les localités de Tammoun, Tayassir et dans le camp de réfugiés palestinien de Faraa.

Des soldats israéliens en patrouille dans les rues de Toubas lors d'une opération militaire en Cisjordanie occupée, le 26 novembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

Le Croissant-rouge palestinien a fait état d'au moins deux blessés, affirmant qu'un des deux avait été frappé par les forces israéliennes à Tammoun.

Dans cette localité, a affirmé le gouverneur, les Israéliens ont utilisé un "aéronef de combat" et ont ouvert le feu "avec des mitrailleuses lourdes sur des civils, visant des immeubles résidentiels".

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté immédiatement ces allégations.

Le photographe de l'AFP a vu que l'entrée de Tammoun avait été fermée par les forces israéliennes. A Toubas, la plupart des magasins étaient fermés.

Le gouvernorat de Toubas est une région majoritairement agricole dans le nord-est de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

- "Opération antiterroriste" -

L'armée israélienne a indiqué à l'AFP que son déploiement dans la région de Toubas ne se faisait pas dans le cadre de son "opération antiterroriste" lancée en janvier 2025 et visant principalement les camps de réfugiés palestiniens du nord de la Cisjordanie, mais qu'il s'agissait d'une "nouvelle opération", sans plus de détails.

Des soldats israéliens en patrouille dans les rues de Toubas lors d'une opération militaire en Cisjordanie occupée, le 26 novembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

Le Hamas et le Jihad islamique, deux mouvements considérés comme des organisations terroristes par de nombreux pays, ont condamné cette opération estimant qu'elle entrait dans le cadre d'un projet d'annexion de la Cisjordanie, projet revendiqué par des ministres israéliens.

En février dernier, l'armée israélienne avait mené une opération sur le camp de réfugiés de Faraa, au sud de Toubas, et les autorités locales avaient alors dénoncé le déplacement de centaines d'habitants.

En septembre, l'armée avait également mené des opérations dans cette région, à l'issue desquelles elle avait déclaré avoir tué des hommes armés préparant, selon elle, une attaque.

La ville de Toubas en Cisjordanie occupée, le 26 novembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sud d'Israël.

Depuis le 7-Octobre, plus d'un millier de Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 43 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

Les violences n'ont pas cessé en Cisjordanie depuis l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza le 10 octobre.

Des soldats israéliens en patrouille à Toubas lors d'une opération militaire en Cisjordanie occupée, le 26 novembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a recensé en octobre un pic des "attaques de colons ayant causé des victimes, des dommages matériels ou les deux" en près de deux décennies de collecte de données dans ce territoire palestinien.

Le 10 novembre, un Israélien a été tué et trois autres ont été blessés lors d'une attaque au couteau menée par deux Palestiniens rapidement abattus par des soldats près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie.