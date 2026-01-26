 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en hausse, avant la "tech" et la Fed
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:44

La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, en amont d'une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 0,38% à 49.289,70 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,36% à 6.940,90 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,24% à 23.555 points.

Le bal des publications de résultats va s'accélérer dans les prochains jours alors que 102 entreprises du S&P 500 dévoileront leurs comptes trimestriels. Quatre membres des "Sept magnifiques" - Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Tesla TSLA.O - sont notamment attendus dans ce qui constituera un test crucial pour le marché et les valorisations stratosphériques de ces géants.

Jusqu'à présent, sur les 64 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié, 79,7% d'entre elles ont dépassé les estimations des analystes, selon des données LSEG.

Les investisseurs seront attentifs aussi à la décision, mercredi, de politique monétaire de la Fed. Si un statu quo sur les taux est largement attendu, l'attention pourrait se porter principalement sur les menaces à l'indépendance de l'institution.

Aux valeurs, USA Rare Earth USAR.O grimpe de 20% alors que le groupe minier a dévoilé une proposition d'investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de l'administration Trump en échange d'une prise de participation. Le groupe a aussi annoncé avoir levé 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un placement privé de type "Pipe".

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Pranav Kashyap et Twesha Dikshit à Bangalore, édité par Sophie Louet)

