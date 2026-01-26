 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:59

(Actualisé avec groupes aurifères, Intel)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une stabilité pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's-500 .SPX et un repli de 0,18% pour le Nasdaq

.IXIC :

* USA RARE EARTH USAR.O grimpe de 30% dans les échanges en avant-Bourse alors que le groupe minier a dévoilé une proposition d'investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de l'administration Trump en échange d'une prise de participation. Le groupe a aussi annoncé avoir levé 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un placement privé de type "Pipe".

* MERCK MRK.N n'est plus en discussions pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines RVMD.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* BAKER HUGHES BKR.O a publié dimanche une hausse de 11% de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, la demande pour ses équipements et services liés à la technologie gazière ayant largement compensé la faiblesse de ses activités dans le domaine des services et équipements pétroliers.

* EXXON MOBIL XOM.N - La filiale XTO Energy du géant pétrolier recherche des acquéreurs pour certains de ses actifs situés dans le bassin d'Eagle Ford, dans le sud du Texas, a confirmé un porte-parole d'Exxon à Reuters.

* NVIDIA NVDA.O a investi deux milliards de dollars dans CoreWeave CRWV.O au prix de 87,20 dollars par action, ont annoncé lundi les deux groupes qui cherchent à étendre leur partenariat en dopant les capacités de construction de "data centers" de CoreWeave. L'action CoreWeave grimpe de près de 10% en avant-Bourse.

* Les groupes aurifères comme GOLD FIELDS GFI.N , HARMONY GOLD HMY.N et NEWMONT NEM.N montent en avant-Bourse, soutenus par l'envolée continue du cours de l'or qui a dépassé lundi les 5.000 dollars l'once.

* INTEL INTC.O recule de 1,6% en avant-Bourse après avoir chuté de plus de 17% vendredi, son plus fort repli journalier en près de 18 mois. Les investisseurs ont sanctionné des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux estimations.

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
55,7399 USD NASDAQ +3,38%
COREWEAVE
106,3000 USD NASDAQ +14,33%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 304,48 Pts Index Ex +0,42%
EXXON MOBIL
135,728 USD NYSE +0,58%
GOLD FIELDS SP ADR
57,390 USD NYSE +7,79%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
24,534 USD NYSE +4,55%
INTEL
43,2110 USD NASDAQ -4,12%
MERCK
107,920 USD NYSE -0,23%
NASDAQ Composite
23 596,68 Pts Index Ex +0,41%
NEWMONT
127,885 USD NYSE +2,88%
NVIDIA
187,1258 USD NASDAQ -0,29%
Pétrole Brent
65,39 USD Ice Europ -1,36%
Pétrole WTI
60,58 USD Ice Europ -1,16%
REVOLUTION MEDIC
93,8400 USD NASDAQ -20,22%
S&P 500 INDEX
6 949,19 Pts CBOE +0,49%
USA RARE EARTH RG-A
28,5300 USD NASDAQ +15,18%
Afficher toutes les valeurs associées
