Transition énergétique: un méga parc de batteries inauguré en Belgique par Engie

( AFP / ALAIN JOCARD )

Un des plus grands parcs européens de batteries a été inauguré lundi près de Bruxelles par les autorités belges et l'énergéticien français Engie , son exploitant, qui l'a présenté comme une infrastructure clé dans la transition énergétique.

Le parc, d'une superficie de 3,5 hectares, est implanté sur le site d'une ancienne centrale au charbon, à Vilvorde, dans les faubourgs industriels de la capitale belge.

Il répond à une des priorités stratégiques d'Engie, qui est de pouvoir alimenter de manière "flexible" le réseau avec de l'électricité produite par les énergies renouvelables (éolien et solaire).

L'installation, mise en service fin 2025, regroupe 320 conteneurs de batteries lithium-ion de conception chinoise, offrant une capacité de stockage d'électricité de 800 mégawattheures, selon le groupe.

Son intérêt est de pouvoir stocker puis déstocker l'électricité en s'adaptant aux besoins du réseau en fonction de l'heure de la journée, sans recourir aux énergies fossiles. Le pic de production en énergie solaire se situe en journée, souvent en décalage par rapport à celui de la consommation.

"A pleine charge, les batteries peuvent absorber 200 mégawatts (MW) de puissance pendant 4 heures, puis restituer l'énergie stockée au réseau pendant 4 heures, plus tard dans la journée", a expliqué le groupe dans un communiqué.

"Elles fournissent ainsi une partie de la flexibilité dont le réseau électrique a besoin pour maintenir à tout moment l’équilibre entre l'offre et la demande", a-t-il ajouté.

Pour la première fois, l'Union européenne a produit en 2025 plus d'électricité d'origine solaire ou éolienne (30% du total), que celle d'origine fossile (29%), a rapporté la semaine dernière le centre de réflexion Ember, qualifiant ce bilan de "moment historique".

La Belgique a aussi vu les énergies renouvelables progresser l'an dernier dans son mix de production d'électricité, avec une part de 34%, surtout grâce à de bonnes conditions d'ensoleillement, selon Elia, l'exploitant du réseau de distribution.

Loin devant le gaz, le nucléaire reste l'autre principale source d'énergie (34% du mix), dont le groupe Engie est l'opérateur en Belgique. Il a conclu en 2023 avec l'Etat belge un accord pour prolonger de dix ans --jusqu'en 2035-- deux réacteurs nucléaires situés à Doel, près d'Anvers, et Tihange, en région liégeoise (est).

Cette part du nucléaire est toutefois en baisse après la déconnexion du réseau des autres réacteurs qu'exploitait Engie sur ces deux sites.