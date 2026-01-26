Stellantis annonce 2,42 mlns d'immatriculations en Europe en 2025

Sommet du lobby automobile français PFA à Paris

Stellantis a annoncé lundi avoir enregistré en 2025 en ‍Europe plus de 2,42 millions d’immatriculations de voitures sous ses marques, soit une part ‌de marché de 16%, malgré le ralentissement du marché.

Dans un communiqué, le ​groupe aux 14 marques dit avoir conservé ⁠sa deuxième place de plus grand constructeur automobile sur le marché ⁠de l'EU30, ‍et la première sur le segment ⁠des véhicules hybrides, avec 15% de part de marché.

Les commandes des clients finaux ​ont progressé de 8% au second semestre et de 16% au quatrième trimestre, tandis ⁠que le portefeuille clients a augmenté ​de 10%.

"Malgré l’instabilité persistante du marché ​et un ​net ralentissement de la demande, Stellantis a ​su, au terme ⁠de ses cinq premières années, conserver sa deuxième place parmi les principaux acteurs du secteur automobile", a déclaré Emanuele Cappellano, COO ‌de Stellantis Europe Élargie, dans un communiqué.

"C’est un signal encourageant pour 2026, qui verra Stellantis lancer au minimum dix nouveaux produits", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ‌Kate Entringer)