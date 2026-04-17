Wall Street ouvre en hausse après la réouverture d'Ormuz

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était "entièrement ouvert" pour toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 503,29 points, soit 1,04%, à 49.082,01 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,65% à 7.086,77 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,94%, soit 227,30 points, à 24.330,01 points.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dans un message publié sur X que le passage de tous les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz était déclaré "entièrement ouvert" pour la durée restante du cessez-le-feu, à l'instar du cessez-le-feu au Liban.

Le moral s'est amélioré après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington pourrait bientôt conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, tout en exhortant le Hezbollah, soutenu par Téhéran, à respecter la trêve de dix jours entrée en vigueur entre le Liban et Israël.

La perspective d'une désescalade a encouragé les investisseurs à acheter des actifs risqués, notamment des actions technologiques et informatiques malmenées. Selon les analystes, un mouvement général de prise de risque pourrait persister même en l'absence d'un accord de paix immédiat, à condition que les investisseurs restent convaincus qu'une résolution est finalement à portée de main.

"Une résolution est plus probable qu'improbable au cours des prochaines semaines, même si le chemin ne sera sans doute pas sans embûches", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank.

Aux valeurs, Netflix NFLX.O recule de 9,4%. Le groupe a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, une annonce qui, selon certains analystes, "effraie" les investisseurs.

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(Rédigé par Mara Vilcu)