Un panneau indiquant Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en hausse vendredi, après que l'Iran a déclaré que le détroit ​d'Ormuz était "entièrement ouvert" pour toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 503,29 points, soit 1,04%, à ​49.082,01 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,65% à 7.086,77 points.

Le Nasdaq Composite ​prend 0,94%, soit 227,30 points, à ⁠24.330,01 points.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dans ‌un message publié sur X que le passage de tous les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz était déclaré "entièrement ouvert" ​pour la durée restante ‌du cessez-le-feu, à l'instar du cessez-le-feu au Liban.

Le moral s'est ⁠amélioré après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington pourrait bientôt conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre ⁠avec l'Iran, tout ‌en exhortant le Hezbollah, soutenu par Téhéran, à respecter la trêve ⁠de dix jours entrée en vigueur entre le Liban et Israël.

La perspective ‌d'une désescalade a encouragé les investisseurs à acheter des actifs ⁠risqués, notamment des actions technologiques et informatiques malmenées. Selon les ⁠analystes, un mouvement ‌général de prise de risque pourrait persister même en l'absence d'un accord de ​paix immédiat, à condition que les ‌investisseurs restent convaincus qu'une résolution est finalement à portée de main.

"Une résolution est plus probable qu'improbable ​au cours des prochaines semaines, même si le chemin ne sera sans doute pas sans embûches", ont écrit les analystes de la Deutsche ⁠Bank.

Aux valeurs, Netflix recule de 9,4%. Le groupe a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, une annonce qui, selon certains analystes, "effraie" les investisseurs.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez ​sur [L8N4100HO]

(Rédigé par Mara Vilcu)