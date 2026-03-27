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Wall Street ouvre en baisse, scepticisme quant à une accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 14:43

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, le conflit au Moyen-Orient continuant de peser sur la confiance des investisseurs près d'un mois après le début de l'opération israélo-américaine contre l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 281,83 points, soit 0,61%, à 45.678,28 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,48% à 6.445,84 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,61%, soit 130,71 points, à 21.277,37 points.

Le président américain Donald Trump a reporté pour la deuxième fois cette semaine sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, mais ce nouveau délai ne semble pas avoir suffi à rassurer les marchés, les prix du pétrole restant en hausse et le scepticisme régnant quant à un accord susceptible de mettre fin à la guerre.

Les déclarations d'un responsable iranien de haut rang, qui a affirmé jeudi que la proposition américaine de sortie du conflit n'offrait aucune perspective de négociation, soulignent en outre les difficultés à progresser vers la paix dans la région, près d'un mois après le début du conflit.

"Il semble évident qu'aucune des deux parties n'est près d'accepter les conditions de paix de l'autre ; pour l'instant, la guerre se poursuit donc", dit David Morrison, analyste chez Trade Nation.

Les tensions géopolitiques ont entraîné une semaine marquée par la volatilité sur les marchés d'actions, et le Nasdaq Composite .IXIC , a enregistré jeudi une baisse de 10,7% depuis son pic de clôture d'octobre dernier, confirmant qu'il se trouvait depuis lors en correction.

Selon le FedWatch Group du CME, les opérateurs n'anticipent aucun assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, alors qu'ils tablaient sur deux baisses avant le début du conflit.

Aux valeurs, l'opérateur de croisières Carnival Corp CCL.N recule d'environ 3% dans les premiers échanges, l'opérateur de croisières ayant revu à la baisse vendredi sa prévision de bénéfice annuel, les hausses des coûts du carburant pesant sur les marges.

Unity Software U.N bondit de 15%, le développeur de jeux vidéo ayant fait état d'un chiffre d'affaires préliminaire pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N40F0M5

(Rédigé par Diana Mandiá)

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CARNIVAL
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 657,21 Pts Index Ex -0,66%
NASDAQ Composite
21 169,30 Pts Index Ex -1,12%
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UNITY SOFTWARE
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