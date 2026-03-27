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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 13:12

(Actualisé avec contrats à terme, Brown-Forman, Tesla et Rocket Pharmaceuticals)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,43% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O a augmenté les tarifs de tous ses abonnements aux États-Unis, alors que le géant du streaming se lance dans de nouveaux formats, tels que les podcasts vidéo et la retransmission d'événements sportifs en direct.

* JP MORGAN JPM.N a déposé une demande auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) pour la création d'un fonds de crédit privé qui permettra aux investisseurs de retirer 7,5% de leur mise chaque trimestre, alors que les inquiétudes liées aux retraits de fonds s'intensifient dans l'ensemble du secteur.

* BROWN-FORMAN BFb.N - L'action du propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's a pris près de 9% jeudi après que le groupe français Pernod Ricard PERP.PA a confirmé être en discussions avec la société en vue d'une éventuelle fusion.

Citi et JP Morgan ont tous deux relevé vendredi leurs recommandations sur l'action du groupe américain.

* TESLA TSLA.O - Les autorités allemandes ont classé sans suite une enquête ouverte après que le groupe a accusé un membre du syndicat IG Metall d'avoir secrètement enregistré une réunion du comité d'entreprise dans le cadre d'une lutte acharnée pour la syndicalisation dans l'usine du constructeur de véhicules électriques située près de Berlin.

* UNITY SOFTWARE U.N. bondit d'environ 15% en avant-Bourse, le développeur de jeux vidéo ayant fait état d'un chiffre d'affaires préliminaire pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes.

* VENTURE GLOBAL VG.N progresse de près de 2% dans les échanges en avant-Bourse, la société américaine et Edison

EDNn.MI s'étant mises d'accord pour régler un litige de longue date. La société italienne reprochait à l'exportateur américain de GNL de ne pas avoir livré les cargaisons prévues dans un contrat.

* ROCKET PHARMACEUTICALS RCKT.O bondit de 10% en avant-Bourse après que l'Agence américaine du médicament (FDA) a approuvé sa thérapie génique Kresladi pour le traitement d'une maladie immunitaire rare et souvent mortelle chez les enfants.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 960,11 Pts Index Ex -1,01%
EDISON RSP
2,280 EUR MIL +3,64%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
JPMORGAN CHASE
291,690 USD NYSE -1,31%
NASDAQ Composite
21 408,08 Pts Index Ex -2,38%
NETFLIX
93,3200 USD NASDAQ +1,13%
PERNOD RICARD
62,0600 EUR Euronext Paris +3,54%
Pétrole Brent
110,86 USD Ice Europ +4,63%
Pétrole WTI
96,60 USD Ice Europ +3,45%
ROCKET PHARMACTC
4,6900 USD NASDAQ +0,21%
S&P 500 INDEX
6 477,16 Pts CBOE 0,00%
TESLA
372,1100 USD NASDAQ -3,59%
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