Le chinois BYD a vu son bénéfice net chuter de 19% en 2025

Le géant chinois des véhicules électriques BYD a annoncé vendredi une chute de 19% de son bénéfice net en 2025, confronté à une faible demande intérieure, tout en cherchant à se développer à l'étranger.

( AFP / INA FASSBENDER )

Premier constructeur mondial de voitures électriques devant l'américain Tesla, BYD a fait état d'un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 32,6 milliards de yuans (4,08 milliards d'euros), contre 40,3 milliards de yuans en 2024, dans un document diffusé à la Bourse de Hong Kong.

BYD — sigle du slogan anglais "Build Your Dreams" — s’est imposé ces dernières années comme le leader incontesté du marché chinois des véhicules électriques, extrêmement concurrentiel et le plus important au monde.

L’industrie chinoise du véhicule électrique est à la pointe à l’échelle mondiale, mais un marché très concurrentiel pèse sur la rentabilité des entreprises, poussant nombre d’entre elles, dont BYD, à se tourner vers les marchés étrangers.

En mai 2025, la principale association chinoise de constructeurs automobiles avait ainsi sévèrement rappelé à l'ordre les constructeurs qui alimentent une "guerre des prix", estimant que cela allait "aggraver la rivalité nuisible" dans le secteur.

BYD n'était pas nommément visée, mais le communiqué faisait suite à des remises allant jusqu'à 34% proposées par le constructeur sur une vingtaine de ses modèles.

Ce récent ralentissement intervient après une période de croissance soutenue: BYD avait enregistré un bénéfice net record au premier trimestre 2025.

Son chiffre d'affaires 2025 s'est établi à 804 milliards de yuans (101 milliards d'euros), en hausse légère de 3,5 % par rapport à 2024.

En 2024, son chiffre d’affaires annuel avait dépassé celui de son rival américain Tesla, franchissant le seuil symbolique des 100 milliards de dollars, à 777 milliards de yuans.

L'entreprise continue de se développer à l'international. En septembre, la société a ainsi vendu plus de 13 000 unités dans les pays de l’Union européenne, soit une hausse de 272,1 % sur un an, selon un rapport de l’Association des constructeurs européens d’automobiles.