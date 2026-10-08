Wall Street ouvre en baisse, pénalisée par le pétrole et l'obligataire

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, la progression des prix du pétrole maintenant la pression sur le marché obligataire, où les rendements avoisinant leurs plus hauts niveaux depuis plus de deux décennies.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 178,49 points, soit 0,35%, à 51.001,38 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,37% à 7.772,87 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,49% à 27.403,64 points.

Les prix du pétrole grimpent de 4%, portant le Brent au-dessus des 104 dollars le baril, les investisseurs observant avec inquiétude les attaques contre des navires dans le Golfe, qui surviennent alors même que les producteurs de la région avaient réussi à augmenter leurs exportations après le choc provoqué par le conflit.

Les dernières tensions entre l'Arabie saoudite et les rebelles houthis du Yémen, qui ont entrepris de prendre le contrôle du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, ajoutent encore à la nervosité.

Un pétrole plus cher entraîne un risque accru d'inflation, ce qui fait progresser les rendements obligataires et pèse sur le marché d'actions.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR , baromètre mondial de la dette souveraine, avance de 1,7 points de base à 5,2944%, réduisant quelque peu ses gains dans l'après-midi mais restant proche de son plus haut niveau depuis 2002. Le deux ans

US2YT=RR gagne 3,8 points de base à 4,8017%.

Les secteurs considérés comme les plus à risque, tels que le secteur technologique, en subissent les conséquences, les investisseurs observant avec prudence leurs besoins croissants de financement, ce qui les amène à entrer en concurrence avec les États pour attirer des capitaux.

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom

AVGO.O s'apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu'Oracle ORCL.N chercherait également à obtenir des fonds.

La saison des résultats trimestriels approche, et les grandes banques américaines présenteront leurs résultats la semaine prochaine, ce qui incite à la prudence.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O recule de 1,43% et Broadcom

AVGO.O de 1,88%.

Pepsi PEP.O , qui a annoncé jeudi son intention de mettre en oeuvre de nouvelles mesures de réduction des coûts, prend grappille 0,75%. Le groupe a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel.

Levi Strauss LEVI.N recule de 2,6% après la publication de ses résultats trimestriels.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45U0NQ

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|