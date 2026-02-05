Wall Street ouvre en baisse, les craintes sur l'IA persistent

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi alors que les doutes restent vifs autour de l'essor de l'IA et des investissements massifs réalisés en la matière par les géants de la technologie.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 0,39% à 49.307,10 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,57% à 6.842,92 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,71% à 22.756,80 points.

Les investisseurs continuent de s'interroger sur l'impact de l'essor de l'IA sur certains modèles économiques, comme les logiciels et la publicité, et s'inquiètent des énormes dépenses d'investissement réalisées pour le développement de cette nouvelle technologie dont les rendements restent pour l'heure incertains.

Le secteur des logiciels et services .SPLRCIS abandonne encore 1,5%. Il accuse six séances consécutives de baisse, qui ont conduit à effacer 830 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le 28 janvier.

Alphabet GOOGL.O , maison-mère de Google, recule de 3,1% après avoir annoncé un doublement cette année de ses dépenses en capital pour rester dans la course à l'IA.

Amazon AMZN.O perd 3,6% en amont de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3Z112H

(Rédigé par Blandine Hénault)