Les investisseurs se contentent d’une croissance faible mais positive

AMUNDI

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour février en 1 minute !

Le début d'année a été mouvementé, les États-Unis ayant utilisé leur puissance militaire et menacé la souveraineté d'un allié de l'OTAN. Cette menace a provoqué une volatilité temporaire sur les marchés. Nous pensons que la poursuite de la hausse des marchés s'explique par une croissance économique faible mais positive et un excès de confiance des investisseurs.

4 thèmes à surveiller au cours du mois :

L'inflation est un élément clé de la politique de la BCE

Actions : privilégier les thèmes structurels

Recherche de rendement dans les obligations d'entreprises

Environnement porteur pour les obligations des marchés émergents

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus :