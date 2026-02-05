Syconvictions du mois de février 2026

SYCOMORE AM
En ce début d'année, nous restons constructifs de manière générale, nous sommes toujours positifs sur l'IA et attendons sa diffusion, profitons de l'Europe comme une opportunité à asymétrie positive et de l'attractivité du crédit via le portage. Nous renforçons également nos positions sur les thématiques structurelles porteuses.
(...)
Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :
