Syconvictions du mois de février 2026
information fournie par Sycomore AM 05/02/2026 à 17:31

SYCOMORE AM

SYCOMORE AM

En ce début d'année, nous restons constructifs de manière générale, nous sommes toujours positifs sur l'IA et attendons sa diffusion, profitons de l'Europe comme une opportunité à asymétrie positive et de l'attractivité du crédit via le portage. Nous renforçons également nos positions sur les thématiques structurelles porteuses.

