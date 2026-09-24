Wall Street ouvre en baisse, le pétrole continue de peser

Un trader travaille à la Bourse de New York, à New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, l'absence de progrès diplomatiques au Moyen-Orient ayant entraîné une remontée des cours du pétrole ​et ravivé les tensions sur le compartiment obligataire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 173,62 points, soit 0,34% à 51.337,97 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,50% à ​7.667,42 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,77% à 26.727,71 points.

Les espoirs de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient ​se sont une nouvelle fois amenuisés après que le ⁠président américain, Donald Trump, et son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, ont échangé des menaces et ‌campé sur leurs positions cette semaine devant l'Assemblée générale des Nations Unies.

Alors que le prix du pétrole se maintient solidement au-dessus des 100 dollars le baril, ​les rendements obligataires ont atteint ces ‌dernières heures des sommets pluriannuels, ce qui met une nouvelle fois en ⁠évidence les tensions qui pèsent sur la dette souveraine à un moment où les banques centrales du monde entier, y compris la Réserve fédérale (Fed), durcissent leur position face à l'inflation.

Le président de la Fed ⁠de New York, John ‌Williams, a déclaré jeudi qu'il était raisonnable de penser que la banque centrale ⁠américaine devrait relever à nouveau ses taux d'intérêt cette année afin de réduire les risques inflationnistes.

Selon ‌l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs estiment désormais à 71% la probabilité d'une ⁠hausse des coûts d'emprunt de 25 points de base le mois prochain.

Par ⁠ailleurs, l'économie se porte ‌bien, ce qui laisse une plus grande marge de manoeuvre à la banque centrale.

Les derniers indices PMI ​montrent une accélération de l'activité dans le secteur ‌privé américain, tandis que le nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage a baissé la semaine dernière.

A l'agenda du jour, le sommet ​sino-américain entre Donald Trump et Xi Jinping à la Maison blanche retiendra très probablement l'attention des investisseurs, même si aucune annonce majeure n'est attendue.

Aux valeurs, Oracle perd près de 7% après ⁠que l'agence Bloomberg a rapporté que la société cherchait à se prémunir contre d'éventuelles hausses de coûts liées à un vaste projet de centre de données au Nouveau-Mexique en adressant une notification de "force majeure" au promoteur Blue Owl.

Meta dont le nouvel assistant IA Muse est à l'origine de la récente hausse fulgurante de l'action du groupe, prend 1,75% dans les premiers échanges.

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(Rédigé par Diana Mandiá)