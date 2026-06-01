Wall Street ouvre en baisse, le Moyen-Orient prend le dessus sur la "tech"

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les incertitudes persistantes liées aux tensions au Moyen-Orient prenant le pas sur l'engouement technologique après la présentation d'une nouvelle puce IA par Nvidia.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 179,84 points, soit 0,35%, à 50.852,62 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,19% à 7.565,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,17%, soit 46,64 points, à 26.925,98 points.

Avant que l'agence de presse Tasnim ne rapporte que l'Iran suspend les négociations avec les États-Unis en raison des attaques israéliennes au Liban, Wall Street devait poursuivre ses gains avec l'aide de la technologie, stimulée lundi par la présentation d'une nouvelle puce Nvidia qui intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs.

Cette puce, fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft, vise à "réinventer le PC" pour l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

"Nvidia pourrait élargir le marché, mais la plupart de ses gains se feront au détriment des acteurs historiques", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O progresse de 3,8% et Microsoft

MSFT.O prend près de 3%, au détriment des concurrents Intel

INTC.O et Qualcomm QCOM.O qui perdent respectivement 4,4% et 8,6%.

Outre la technologie, le pessimisme s'impose donc, avec une reprise à la hausse des cours du pétrole et un week-end marqué par des frappes au Moyen-Orient, la perspective d'avancées diplomatiques en faveur d'une fin de conflit et d'une réouverture du détroit d'Ormuz semblant s'amenuir.

En parallèle, la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine approchant, les investisseurs scrutent également la macroéconomie, avec l'indice ISM manufacturier final attendu à 14h00 GMT.

"La passation de pouvoir d'un président à l'autre ne se fait pas toujours sans heurts. Si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas davantage d'ici la prochaine réunion de la Fed, il est presque certain que la déclaration de politique monétaire de la Fed adoptera un ton plus ferme", a déclaré Brian Jacobsen.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)