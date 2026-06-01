Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,41% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,32% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a dévoilé lundi une une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs portables et de bureau, se positionnant ainsi face à des concurrents tels qu'APPLE AAPL.O et INTEL INTC.O .

L'action Nvidia prend 1,6% en avant-Bourse.

La puce RTX Spark pour PC s'inscrit dans le cadre des efforts menés par Nvidia en collaboration avec Microsoft

MSFT.O , qui prend à son tour 2,8% en avant-Bourse.

Les fabricants de puces pour PC AMD AMD.O et Intel

INTC.O perdent respectivement 4% et 4,4%. Qualcomm QCOM.O plonge d'environ 8% et Apple cède 1%.

L'action ARM HOLDINGS ARM.O , dont la technologie de puces est utilisée par Nvidia et Apple, bondit de plus de 13%.

* FABRICANTS DE SMARTPHONES - Le marché mondial des smartphones devrait enregistrer en 2026 sa plus forte contraction annuelle jamais observée, les livraisons étant attendues en baisse de 13,9% à 1,08 milliard d'unités, a déclaré lundi Counterpoint Research, invoquant une aggravation de la pénurie de puces mémoire.

* DELL DELL.N a présenté dimanche son ordinateur portable le plus abordable, le XPS 13 avec un prix de départ de 699 dollars ramené à 599 dollars pour les étudiants pendant la rentrée scolaire, le groupe technologique cherchant à conquérir des parts de marché face au modèle d'entrée de gamme Neo d'APPLE

AAPL.O .

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, a appelé dimanche à la grève dans l'usine de Three Rivers, dans le Michigan, détenue par DAUCH CORP

DCH.N et qui fabrique des essieux pour les pick-up de GENERAL MOTORS GM.N .

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - Un groupe scolaire du Kentucky a conclu un accord à l'amiable d'environ 27 millions de dollars avec des plateformes de réseaux sociaux, les accusant d'avoir contribué à une crise de santé mentale chez les élèves, selon des documents consultés vendredi par Reuters.

META META.O , l'opérateur d'Instagram, Facebook et WhatsApp, a accepté de verser la somme la plus importante, soit 9 millions de dollars.

YouTube, du groupe ALPHABET GOOGL.O , a accepté de verser 2,01 millions de dollars pour régler l'affaire, tandis que SNAP

SNAP.N et TikTok du groupe ByteDance ont accepté de verser 8 millions de dollars chacun.

Ces accords n'ont pas obligé les entreprises à reconnaître leur responsabilité et ne prévoient aucune modification des plateformes de réseaux sociaux.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a accepté dimanche d'acquérir TAYLOR MORRISON HOME CORP TMHC.N pour 6,8 milliards de dollars en liquidités.

* MODERNA MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) en vue de développer un vaccin potentiel contre la souche Bundibugyo du virus Ebola (BDBV), à l'origine de l'épidémie qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - Le médicament Erleada du laboratoire pharmaceutique américain, destiné au traitement du cancer de la prostate, a amélioré les chances d'éradication du cancer et réduit le risque de progression de la maladie ou de décès, selon les données d'un essai clinique de phase avancée présentées dimanche.

* UBER UBER.N et la société israélienne Autobrains ont annoncé lundi leur intention de lancer un programme de robotaxis à Munich, en collaboration avec le fabricant américain de puces NVIDIA NVDA.O , marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement des services de VTC autonomes en Europe.

* CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS.O grimpe de 8,2% après le lancement d'un moteur virtuel autonome dédié à la conception de puces et optimisé par Nvidia.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)