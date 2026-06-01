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États-Unis: L'activité manufacturière atteint en mai son plus haut niveau en quatre ans
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 16:28

Le plancher de production du bâtiment General Stamping & Metalworks à South Bend

Le plancher de production du bâtiment General Stamping & Metalworks à South Bend

L'activité manufacturière américaine a progressé ‌plus que prévu en mai, atteignant son plus haut niveau en quatre ans, les ​entreprises anticipant leurs commandes face à la hausse des prix et aux pénuries liées au conflit au Moyen-Orient.

L'Institute for Supply Management (ISM) a fait état lundi d'une progression à 54,0 ​le mois dernier pour son indice PMI manufacturier, soit son plus haut niveau depuis mai 2022 et après 52,7 ​en avril.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient ⁠une hausse de l'indice à 53,0.

Un indice supérieur à 50 indique une expansion ‌du secteur manufacturier, qui représente 9,4% de l'économie et croît depuis cinq mois consécutifs, principalement porté par une frénésie de dépenses dans le ​domaine de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice ISM ‌des nouvelles commandes a progressé à 56,8 le mois dernier, ⁠contre 54,1 en avril. Le carnet de commandes ainsi que les exportations ont également augmenté.

L'indice de délais de livraison des fournisseurs est resté stable à 60,6 mais à un ⁠niveau élevé, un ‌indice supérieur à 50 indiquant des retards de livraison.

Face à des délais ⁠de livraison insuffisants, les prix à la production ont continué d'augmenter, même si ‌le rythme de cette hausse s'est légèrement ralenti le mois dernier.

L'indice des ⁠prix des intrants a légèrement baissé pour s'établir à 82,1 contre ⁠84,6 en avril, soit ‌le niveau le plus élevé depuis avril 2022, bien qu'inférieur aux prévisions (85,0). Le conflit ​au Moyen-Orient alimente la hausse des prix ‌et l'inflation s'étend désormais au-delà des produits énergétiques.

Malgré la hausse des commandes, l'emploi dans le secteur manufacturier est ​resté faible le mois dernier. L'indice ISM de l'emploi manufacturier s'est établi à 48,6 contre des attentes à 47,5 et après 46,4 en avril, enregistrant ainsi ⁠son 32e mois consécutif de contraction après une expansion en septembre 2023.

L'ISM a constaté que la gestion des effectifs demeure la norme dans le secteur, plutôt que l'embauche, principalement par le biais de licenciements, de départs naturels et sans remplacement des postes vacants.

L'emploi dans le secteur manufacturier a diminué d'environ 77.000 postes depuis janvier 2025.

(Rédigé par Lucia ​Mutikani ; version française Coralie Lamarque)

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