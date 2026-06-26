Séisme au Venezuela : une mère fouille dans les décombres, à la recherche de son fils disparu

Une femme tient un vêtement alors que des secouristes cherchent des victimes et des survivants sur le site d'un immeuble effondré après deux séismes dévastateurs, à Los Corales, dans l'État de La Guaira, le 25 juin 2026 au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

Amparo del Giudice creuse à mains nues une montagne de gravats à la recherche de son fils, l'une des victimes du séisme le plus dévastateur enregistré au Venezuela depuis 1900.

Désespérée par le temps qui passe sans voir arriver les secours, elle fouille dans les décombres en pleurant et en criant, inconsolable, à La Guaira, la zone, située dans le nord du Venezuela, la plus durement touchée par les deux secousses - de magnitudes respectives 7,2 et 7,5 - survenues mercredi en moins d'une minute.

Le dernier bilan des autorités vénézuéliennes fait état vendredi d'au moins 589 morts mais les scènes de destructions observées par les journalistes de l'AFP laissent présager un nombre bien plus élevé de personnes ayant péri.

"Il y a beaucoup de blocs de pierre, on ne peut pas les enlever avec les mains", constate avec impuissance Amparo del Giudice, en s'asseyant à quelques mètres de l'endroit où elle pense que se trouve son fils.

"Mon fils est ici, alors s'il-vous-plaît, venez, envoyez du personnel", implore-t-elle, regrettant le manque d'aide du gouvernement. "Il n'y a même pas d'eau", déplore-t-elle.

Des bénévoles recherchent des survivants dans les décombres de bâtiments après deux séismes dévastateurs, le 25 juin 2026 à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira, au Venezuela ( AFP / Federico Parra )

Son petit-fils Alessandro, 23 ans, a remis son casque de pompier volontaire pour l'aider à retrouver son père. "Il est là", affirme-t-il en sanglotant.

La Guaira, une ville d'environ 25.000 habitants située à 40 kilomètres de Caracas, est connue pour l'aéroport international de Maiquetia, le plus important du Venezuela, désormais endommagé et fermé, ainsi que pour sa station balnéaire prisée de la population de la capitale.

A Los Corales, un quartier de la classe moyenne où Mme del Giudice poursuit sa quête, la plupart des grands immeubles avec piscine ont été endommagés par le double tremblement de terre.

"Famille Pérez, vivants"

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a visité jeudi cette région sinistrée, où l'AFP a constaté des pillages.

Des nuages de poussière flottent encore au-dessus des bâtiments luxueux avec vue sur la mer des Caraïbes, réduits en ruines.

Des personnes recherchent des survivants dans les décombres de bâtiments après deux séismes dévastateuurs, le 25 juin 2026 à Caraballeda, dans l'Etat de La Guaira, au Venezuela ( AFP / Donaldo BARROS )

Beaucoup de ceux construits le long de la côte sont devenus inhabitables. Certains ont complètement disparu.

Quant à la route principale qui longe La Guaira, elle est fissurée en plusieurs points.

Des équipes de secours et des bénévoles à la recherche de survivants doivent escalader des amas de pierres et de métal - ce qu'il reste de tours qui pouvaient avoir jusqu'à 15 étages.

Dans ce paysage apocalyptique, des cris retentissent, lancés par des personnes cherchant leurs proches.

Sur le flanc d'une maison qui semble avoir été arrachée du sol, figure une inscription réconfortante : "Famille Pérez, vivants".