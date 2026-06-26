Italie: la confiance des consommateurs en légère baisse en juin

( AFP / ANDREAS SOLARO )

La confiance des consommateurs italiens est légèrement repartie à la baisse en juin après une amélioration en mai, freinée notamment par leur perception de la situation de l'économie en général, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Cet indicateur, basé sur des sondages effectués en début de mois, signale une baisse de 93,4 à 92,4, restant à un niveau faible depuis le début de la guerre au Moyen-Orient (97,4 en février).

Dans le détail, les Italiens se montrent plus optimistes qu'en mai concernant le climat économique et l'avenir, mais pessimistes quant à leur situation personnelle.

En revanche, l'indicateur du climat de confiance des entreprises est en hausse, passant de 94,2 à 95,2, avec une amélioration dans l'ensemble des secteurs observés, en particulier dans la construction et le commerce de détail.