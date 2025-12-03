 Aller au contenu principal
CAC 40
8 080,23
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en baisse, l'économie américaine inquiète
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:53

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi après la publication de données mitigées sur la santé de l'économie américaine qui éclipsent les attentes sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 22,52 points, soit 0,05%, à 47.451,94 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 16,00 points, soit 0,23%, à 6.813,37 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 108,06 points, soit 0,46%, à 23.305,62 points.

Le marché peine à interpréter les résultats de l'enquête ADP qui a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait, contre toute attente, détruit 32.000 emplois en novembre, contre 10.000 créations attendues selon le consensus Reuters auprès des économistes.

Si un affaiblissement du marché du travail est de nature a raviver l'espoir d'une accélération de la baisse des taux directeurs, il souligne également la fragilité de l'économie américaine.

Les contrats à terme suggéraient ainsi une hausse des indices avant une ouverture finalement en baisse alors que les traders tablent toujours avec une probabilité autour de 90% sur une baisse de 25 points de base des taux de la Fed la semaine prochaine, selon l'outil FedWatch du CME.

D'autres indicateurs du jour outre-Atlantique, comme la production industrielle, questionnent également puisque les chiffres d'août en la matière ont été révisés avec une baisse de 0,3% au lieu de +0,1%, tandis que les investisseurs attendent à 15h00 GMT l'indice ISM des services sur l'activité des entreprises et vendredi l'indice PCE des prix.

Signe d'un retour de la peur, l'indice VIX .VIX de la volatilité monte de près de 4%, au-dessus des 17 points.

Aux valeurs, Marvell Technology MRVL.O bondit de 7,43% après l'annonce par le groupe du rachat de Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars. Le fabricant de puces a par ailleurs fourni des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal.

Microchip Technology MCHP.O grimpe de 7,19% à la faveur du relèvement de ses prévisions pour le troisième trimestre.

Microsoft MSFT.O en revanche abandonne 2,65%, tirant vers le bas le compartiment technologique .SPLRCT (-0,86%). Selon The Information, Microsoft a réduit ses quotas de vente de logiciels d'IA, de nombreux commerciaux ayant manqué leurs objectifs au cours de l'exercice fiscal annuel clos en juin.

Macy's M.N recule de 1,2%, l'opérateur de grands magasins ayant adopté un ton plus prudent sur les dépenses des fêtes de fin d'année.

American Eagle Outfitters AEO.N s'envole de 16,20% grâce au relèvement de sa prévision annuelle de ventes à périmètre comparable.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3X90TH

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
23,730 USD NYSE +13,81%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 687,63 Pts Index Ex +0,45%
MACY'S
22,615 USD NYSE -0,37%
MARVELL TECH
96,2600 USD NASDAQ +3,63%
MICROCHIP TECH
60,7800 USD NASDAQ +7,18%
MICROSOFT
479,5000 USD NASDAQ -2,14%
NASDAQ Composite
23 384,43 Pts Index Ex -0,12%
S&P 500 INDEX
6 834,47 Pts CBOE +0,07%
USA BENCHMARK 10A
4,080 Rates -0,50%
