USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 13:59

(Actualisé avec Macy's, Rivian, cours en avant-Bourse, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,22% pour le Nasdaq.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O bondit de 10% en avant-Bourse après l'annonce par le fabricant de puces du rachat de la start-up de semi-conducteurs Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars. Marvell a par ailleurs fourni des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal, estimant notamment que le chiffre d'affaires de l'activité de puces personnalisées devrait augmenter de 20%.

* MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O prend 2,9% en avant-Bourse. Le fabricant de puces a relevé mardi soir ses prévisions de chiffre d'affaires net et de bénéfice par action au titre du troisième trimestre, grâce à une hausse des réservations.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Anthropic, la start-up d'IA soutenue par Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Amazon AMZN.O , a engagé le cabinet d'avocats Wilson Sonsini pour préparer une introduction en Bourse qui pourrait avoir lieu dès 2026, a rapporté mardi le Financial Times.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N grimpe de 12,9% en avant-Bourse après avoir revu à la hausse sa prévision de ventes annuelles à périmètre comparable, misant sur une forte demande de vêtements et d'accessoires pendant les fêtes de fin d'année.

* DOLLAR TREE DLTR.O a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, le détaillant discount tablant sur une demande stable pour ses produits et sur une baisse des coûts liés au fret et aux marchandises pour contrer l'impact de l'incertitude liée aux droits de douane. L'action prend environ 2% en avant-Bourse.

* MACY'S M.N recule d'environ 6% en avant-Bourse, l'exploitant de grands magasins ayant déclaré que ses prévisions tablaient sur des consommateurs "plus sélectifs" pendant la période cruciale des achats de fin d'année, alors que l'inflation pèse sur les dépenses consacrées aux biens non essentiels.

Le groupe a toutefois relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la deuxième fois cette année.

* ORACLE ORCL.N - Le géant américain des logiciels d'entreprise gagne 1,8% avant la cloche à la faveur d'un relèvement de recommandation de Wells Fargo à "surpondération".

* CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP.O recule de 3,4% dans les transactions hors séance, le fournisseur israélien de solutions de cybersécurité ayant annoncé une offre d'obligations convertibles à 5 ans à 0% d'un montant de 1,5 milliard de dollars.

* RIVIAN RIVN.O rappelle 34.824 véhicules de livraison électriques aux États-Unis, car leur système de ceinture de sécurité pourrait ne pas retenir correctement le conducteur, augmentant ainsi le risque de blessures en cas d'accident, a déclaré mardi le constructeur de véhicules électriques dans un document déposé auprès de l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

* STRATEGY MSTR.O et BIT DIGITAL BTBT.O progressent de 2,8% et 4,5% en avant-Bourse alors que le bitcoin BTC= regagne du terrain après ses pertes récentes.

* CROWDSTRIKE CRWD.O cède 2% en avant-Bourse après avoir publié ses résultats au troisième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Véhicules électriques

