États-Unis: Le secteur privé a détruit des emplois en novembre selon le cabinet ADP

Les demandeurs d'emploi font la queue pour postuler lors de la "Journée de l'emploi chez Amazon" à Fall River aux États-Unis

Le secteur privé aux Etats-Unis a, contre toute attente, détruit des emplois en novembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 32.000 destructions nettes de postes le mois dernier, après 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42.000 destructions de postes).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 10.000 créations nettes de postes.

Après la publication de cet indicateur, sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans accroît sa baisse, cédant désormais 3,4 points de base, à 4,053%, tandis que le deux ans US2YT=RR abandonne 4,1 points, à 3,475%.

Les contrats à terme à Wall Street, de leur côté, réduisent leurs gains, avec désormais une progression de 0,26% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq.

Le dollar s'affaiblit davantage, perdant 0,46% face à un panier de devises de référence.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)