France: Les liens d'Anna Novikova, accusée d'espionnage, avec des alliés du Kremlin

L'illustration montre le drapeau français et le marteau de la cour

par Juliette Jabkhiro

Soupçonnée d'espionnage pour le compte de la Russie par les autorités françaises, la ressortissante franco-russe Anna Novikova possède un vaste réseau de connexions avec des intermédiaires du Kremlin, selon une enquête de Reuters basée sur des documents en ligne datant de mai 2023 à aujourd'hui.

Née en février 1985 en Russie, la fondatrice et membre de l'association SOS Donbass a été mise en examen le 21 novembre pour des chefs, entre autres, d'exercice d'activité pour s'informer sur les intérêts de la Nation pour une puissance étrangère et intelligence avec une puissance étrangère.

Les autorités la soupçonnent d'avoir approché des cadres de différentes sociétés françaises afin d’obtenir des informations relatives aux intérêts économiques français, a fait savoir le parquet de Paris, sans donner plus de détail.

Anna Novikova a été placée en détention provisoire. Son époux a indiqué à Reuters qu'aucun représentant légal n'avait encore été désigné pour la défendre.

Deux autres personnes ont été mises en examen, soupçonnées également d'agir pour le compte de la Russie, tandis qu'une troisième personne est accusée de dégradation de bien classé après l'apposition d'affiches de propagande russe sur l'Arc de Triomphe en septembre dernier.

Les investigations ont montré que l'auteur des faits, Vyacheslav P., de nationalité russe, avait rendu compte de ses agissements à Anna Novikova, selon le parquet de Paris.

Ces mises en examen interviennent alors que les pays européens s'inquiètent de la "guerre hybride" menée par la Russie pour déstabiliser les alliés de l'Ukraine dans le cadre du conflit entre Moscou et Kyiv.

Le mari d'Anna Novikova n'a pas souhaité faire de commentaires sur les accusations visant son épouse, les jugeant néanmoins "invraisemblables".

"Ça ne colle pas à sa psychologie", a-t-il dit.

Dans une interview réalisée en 2023 et publiée sur la chaîne Telegram de SOS Donbass, Anna Novikova déclarait: "Je suis juste une femme ordinaire. Je ne suis pas un agent du Kremlin ou du FSB (les services secrets russes, NDLR)".

Aucun document consulté par Reuters ne démontre une implication directe d'Anna Novikova ou de ses contacts dans des activités criminelles, et Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si les contacts qu'elle a eus sont ceux visés par l'enquête des autorités françaises. Mais les éléments recensés mettent en lumière les cercles dont elle faisait partie.

DÉPLACEMENTS EN RUSSIE

Anna Novikova est née et a grandi en Russie avant de déménager en France en 2010.

Après le soulèvement séparatiste soutenu par la Russie dans le Donbass en 2014, elle a fondé SOS Donbass, une organisation qui collectait de l'aide humanitaire pour les civils de la région et militait pour un rapprochement franco-russe.

En avril 2024, Anna Novikova a cédé les rênes de l'organisation à Vincent Perfetti, l'une des deux autres personnes soupçonnées d'espionnage.

L'avocat de Vincent Perfetti, David Bocobza, a fait savoir que son client contestait fermement ces accusations.

"Les qualifications retenues à son encontre sont absurdes et traduisent une dérive inquiétante vers une pénalisation des opinions pro-russes", a-t-il dit à Reuters.

Reuters n'a pas été en mesure de trouver des éléments concernant la troisième personne soupçonnée d'espionnage.

En octobre 2023, Anna Novikova s'est rendue dans la région du Donbass, où elle a rencontré des responsables de la section du Donbass du parti Russie unie, la formation du président russe Vladimir Poutine, montre une vidéo publiée sur Telegram.

Selon un texte accompagnant la vidéo, il a été discuté lors de cette rencontre d'une "coopération conjointe dans les domaines humanitaire, informationnel, éducatif et autres".

Dans une réponse écrite à une demande de commentaires, la section du Donbass de Russie unie a commenté: "En France, vous qualifiez maintenant d'espionnage contre la France le fait de fournir une aide humanitaire aux habitants nécessiteux du Donbass. C'est un non-sens complet."

Anna Novikova a aussi eu des contacts avec le Front populaire panrusse, un mouvement affilié à Russie unie, établi à l'initiative de Vladimir Poutine dans le but de fournir des soutiens aux politiques du Kremlin.

Des documents en ligne d'Anna Novikova, consultés par Reuters, montrent qu'en juillet 2023, elle était en contact avec des représentants du Front populaire en Russie.

Le mois suivant, elle a visité le bureau de la formation à Moscou où elle a pris part à une discussion retransmise en ligne, selon un enregistrement.

Le Front populaire panrusse n'a pas répondu à une demande de commentaires.

COSAQUES DE FRANCE

Anna Novikova est aussi active au sein de l'Association des Cosaques de France, selon un message posté en mars 2025 sur les réseaux sociaux par le président de l'association, Guennadi Chmyrev.

Ce dernier a aussi publié des photos en mai 2024 et en mai 2025 qui montrent Anna Novikova vêtue d'un uniforme cosaque lors d'évènements organisés par l'association.

Les principales organisations cosaques russes sont fidèles à Vladimir Poutine et combattent aux côtés des forces russes en Ukraine.

Selon un certificat d'affiliation de 2015 consulté par Reuters, l'organisation en France est affiliée à la principale instance cosaque, approuvée par le Kremlin, appelée Union des guerriers cosaques de Russie et de l'étranger.

Ce certificat a été signé par Viktor Vodolatsky, alors à la tête de l'Union, qui fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis pour son soutien aux actions menées par la Russie en Ukraine.

Viktor Vodolatsky n'a pas répondu à une demande de commentaires. Contacté par Reuters, Guennadi Chmyrev a déclaré qu'Anna Novikova était une patriote qui a réalisé un important travail humanitaire dans le Donbass. "Anna est une personne avec une belle âme et un grand coeur", a-t-il ajouté.

L'Union des guerriers cosaques de Russie et de l'étranger n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Anna Novikova a fait également partie d'un réseau basé en Allemagne organisant des expositions photographiques itinérantes à travers l'Europe, mettant en lumière les souffrances des enfants dans le Donbass pendant la guerre, comme le montrent des vidéos et des photos publiées en ligne.

Elle a rejoint les principaux organisateurs d'une manifestation devant le siège de l'Otan à Bruxelles en mars 2023 pour protester contre l'aide apportée par l'Alliance transatlantique à Kyiv.

Anna Novikova a contribué à l'organisation de deux manifestations similaires en France: l'une devant une usine d'armement à Tarbes (Hautes-Pyrénées) en janvier 2023 et l'autre à Paris en février 2023, comme l'ont montré des photos publiées sur les réseaux sociaux par des participants.

Une enquête de Reuters menée plus tôt cette année a révélé que ce réseau est lié à l'État russe et à ses alliés. Oksana Walter, qui était le visage public du groupe organisant les événements en Allemagne, n'a pas répondu à une demande de commentaires.

CONTACTS EN FRANCE

Anna Novikova a déclaré l'an dernier à Sud Ouest avoir rencontré Florian Philippot, ancien numéro deux du Front national (rebaptisé Rassemblement national) qui a depuis fondé son parti Les Patriotes.

Elle indiquait aussi auprès du quotidien régional avoir prévu un rendez-vous avec Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front national décédé en janvier dernier, mais ajoutait que la rencontre n'avait finalement pas eu lieu.

Florian Philippot a déclaré à Reuters qu'il ne connaissait pas Anna Novikova et que son seul contact avec elle remontait au moment où elle lui avait demandé un "selfie" lors d'un de ses événements publics.

D'après des documents en ligne, Anna Novikova a programmé en août 2023 un appel téléphonique avec une personne prénommée Martial Arneodo. Reuters a identifié un homme du même nom vivant dans la même région qu'Anna Novikova qui, selon son profil LinkedIn, est un consultant informatique ayant travaillé pour Airbus, Safran et Naval Group - trois groupes industriels de la défense.

Selon des documents consultés par Reuters, Martial Arneodo s'est rendu en Russie fin 2018 et début 2019. Il a publié sur son compte Facebook en mars 2019 des photos le représentant devant le Kremlin.

Contacté par Reuters, Martial Arneodo a indiqué connaître "de nom" Anna Novikova et SOS Donbass mais dit n'avoir pas le souvenir qu'elle l'ait contacté directement. Il a jugé "risibles" les accusations d'espionnage à l'encontre de la ressortissante franco-russe.

Interrogé sur les entreprises pour lesquelles il a travaillé, Martial Arneodo n'a pas souhaité répondre à la question.

Contactés par Reuters, Airbus et Safran n'ont pas souhaité faire de commentaires. Naval Group n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Anna Novikova prévoyait également de prendre contact en août 2024 avec un homme nommé Raphaël Waxin, selon des documents en ligne.

Un homme du même nom travaille pour TotalEnergies dont il a été responsable de la "culture de sécurité" pour le siège social en France, selon un communiqué de presse de TotalEnergies datant de 2022.

Contacté par téléphone, Raphaël Waxin a confirmé avoir travaillé pour la major pétrolière mais n'a pas souhaité confirmer ou infirmer avoir rencontré Anna Novikova. Il a par la suite indiqué par message qu'Anna Novikova n'avait "jamais tenté de le 'démarcher'".

Contacté par Reuters, TotalEnergies a indiqué que Raphaël Waxin occupait désormais un autre poste, celui d'ingénieur forage, et ne faisait jamais de commentaire sur la situation personnelle de ses collaborateurs.

(Reportage Juliette Jabkhiro à Paris et Anton Zverev à Londres, avec la contribution de Tassilo Hummel à Paris, Polina Nikolskaya à Londres et Mari Saito à Berlin; rédigé par Christian Lowe; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)