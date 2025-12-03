Le négociateur ukrainien Oumerov attendu à Bruxelles, avant les USA

Le ministre ukrainien de la défense Rustem Umerov en visite à Berlin

Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov sera à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et se rendra ensuite aux Etats-Unis, dans le cadre des échanges diplomatiques autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine, rencontrera ses homologues européens pour discuter de la réunion qui s'est tenue mardi à Moscou entre les représentants de Washington et le président russe Vladimir Poutine.

"Ils discuteront aussi de la composante européenne de la nécessaire architecture de sécurité", a précisé le chef de l'Etat ukrainien, de retour à Kyiv après ses visites à Paris et Dublin, dans un message sur Telegram.

Après Bruxelles, Roustem Oumerov et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes Andrii Hnatov s'attelleront à préparer une réunion aux Etats-Unis avec les émissaires de Donald Trump, a ajouté Volodimir Zelensky.

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se sont entretenus mardi pendant cinq heures à Moscou avec Vladimir Poutine, sans faire selon le Kremlin d'avancée majeure en vue d'un éventuel accord.

Le Kremlin a affirmé mercredi que dans le cadre d'un processus normal de négociations, Vladimir Poutine avait accepté certaines propositions américaines, qu'il en avait rejeté d'autres, et que la Russie était prête à recevoir les négociateurs de Washington autant de fois que nécessaire pour parvenir à un compromis.

