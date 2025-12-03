 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le négociateur ukrainien Oumerov attendu à Bruxelles, avant les USA
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 11:55

Le ministre ukrainien de la défense Rustem Umerov en visite à Berlin

Le ministre ukrainien de la défense Rustem Umerov en visite à Berlin

Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov sera à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et se rendra ensuite aux Etats-Unis, dans le cadre des échanges diplomatiques autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré le président Volodimir Zelensky.

Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine, rencontrera ses homologues européens pour discuter de la réunion qui s'est tenue mardi à Moscou entre les représentants de Washington et le président russe Vladimir Poutine.

"Ils discuteront aussi de la composante européenne de la nécessaire architecture de sécurité", a précisé le chef de l'Etat ukrainien, de retour à Kyiv après ses visites à Paris et Dublin, dans un message sur Telegram.

Après Bruxelles, Roustem Oumerov et le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes Andrii Hnatov s'attelleront à préparer une réunion aux Etats-Unis avec les émissaires de Donald Trump, a ajouté Volodimir Zelensky.

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se sont entretenus mardi pendant cinq heures à Moscou avec Vladimir Poutine, sans faire selon le Kremlin d'avancée majeure en vue d'un éventuel accord.

Le Kremlin a affirmé mercredi que dans le cadre d'un processus normal de négociations, Vladimir Poutine avait accepté certaines propositions américaines, qu'il en avait rejeté d'autres, et que la Russie était prête à recevoir les négociateurs de Washington autant de fois que nécessaire pour parvenir à un compromis.

(Tom Balmforth, avec Pavel Polityuk et Dmitry Antonov, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 12:06

    L'Europe est prévenue, et elle ne fait pas le poids sachant que l'Otan ne bougera pas

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank