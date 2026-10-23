Wall Street ouvre en baisse, entre questionnements sur l'IA et hausse du pétrole

Un écran à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en baisse vendredi, peinant à se remettre du net décrochage des valeurs technologiques la veille, tandis que les prix du pétrole continuent de monter.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 1,02 %, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - reculait de 0,12 % et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,42 %.

"Les achats à bon compte demeurent limités au lendemain de la forte correction des valeurs technologiques", commente Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

La veille, "le Nasdaq a subi sa pire séance depuis juin" après que Meta (Facebook, Instagram) a ravivé les inquiétudes autour des coûts croissants liés aux investissements dans l'intelligence artificielle (IA), note David Morrison, du courtier Trade Nation.

Le groupe estime en effet devoir lever "des centaines de milliards de dollars sur plusieurs années" à partir de cet automne.

"Des interrogations ont émergé quant aux sources de financement de ces investissements", explique M. Morrison. "Les investisseurs craignent désormais que Meta et d'autres géants du numérique (...) n'en viennent à céder une partie de leurs propres actions afin de financer le développement de l'IA."

Vendredi, l'action Meta continuait de refluer (-1,09 % à 641,78 dollars), comme d'autres mastodontes du secteur (Nvidia -0,25 %, Microsoft -0,69 %, Amazon -1,01 %). Les mouvements restent toutefois modérés par rapport à la veille.

La place américaine souffre en parallèle de la hausse des cours du pétrole en raison des inquiétudes autour des attaques répétées des Houthis du Yémen en Arabie saoudite et d'une possible nouvelle escalade entre Washington et Téhéran.

Le baril de Brent - référence internationale - a dépassé vendredi le seuil symbolique des 115 dollars pour la première fois depuis début mai.

"La hausse des prix du pétrole continue de maintenir au premier plan les craintes liées à l'inflation et aux hausses de taux d'intérêt", estime Patrick O'Hare.

Les opérateurs attendent, dans ce contexte, la décision de la banque centrale américaine (Fed) mercredi prochain.

Ils tablent majoritairement sur un statu quo, mais seront à l'affût de tout commentaire de responsables pouvant les renseigner sur le futur de la politique monétaire.

Au lendemain d'une nette détente, les taux obligataires - thermomètres des anticipations inflationnistes - gagnaient un peu de terrain.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 4,99 %, contre 4,95 % à la clôture jeudi.

A la cote, le spécialiste des disques durs Western Digital perdait 1,59 % à 348,56 dollars, pâtissant des déboires de l'IA malgré des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Son concurrent Sandisk prenait, lui, 1,61 %.

La société de paiements American Express reculait de 1,48 % à 320,37 dollars après l'annonce par le groupe de la suppression d'environ 5 % de ses effectifs à l'échelle mondiale, selon des informations de l'agence Bloomberg.

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