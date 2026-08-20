Wall Street ouvre en baisse, entre pression obligataire et résultats décevants pour Walmart

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, le moral des investisseurs étant toujours plombé par les tensions obligataires, tandis que les résultats trimestriels inhabituellement inférieurs aux attentes de Walmart n'ont pas rassuré sur la confiance des ménages américains.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 384,49 points, soit 0,72%, à 53.078,56 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,34% à 7.682,14 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,49%, soit 129,18 points, à 26.201,91.

Les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole et à l'augmentation de la dette publique ont malmené les marchés obligataires et boursiers, le rendement du Treasury américain à 30 ans ayant notamment atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis 19 ans.

L'apaisement temporaire suscité par l'annonce mercredi d'un doublement des rachats de dette à long terme par la Trésor américain, qui témoigne de l'inquiétude de Washington, semble cependant faire long feu. Vers 13h25 GMT, le Treasury à 30 ans prenait encore près de cinq points de base (pb) à 5,244% et le 10 ans 1,9 pb à 4,6723%.

La dette totale des États-Unis a dépassé pour la première fois les 40.000 milliards de dollars, a déclaré mercredi le Trésor américain.

"Ce qu'il (Bessent) a dit n'était vraiment pas si important, même si le marché l'a pris comme tel, et ils doivent probablement se dire maintenant que ça ne va pas vraiment changer grand-chose", nuance Joe Saluzzi, co-responsable du trading chez Themis Trading.

"À mesure que les rendements continuent d'augmenter, les investisseurs en actions continueront d'avoir un problème avec ça", ajoute-t-il.

Aux valeurs, le géant américain de la vente au détail Walmart WMT.O perd 8% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires à périmètre constant inférieur aux attentes, pour la première fois depuis 2024.

Coty COTY.N chute de 12% après avoir publié mercredi des prévisions de résultats pour le trimestre en cours inférieures aux attentes.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44H0HD

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|