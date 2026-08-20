(Actualisé avec cours en avant-Bourse de Walmart à jour, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse 0,73% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,57% pour le Nasdaq.

* WALMART WMT.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires à périmètre constant inférieur aux attentes, pour la première fois depuis 2024, les consommateurs réduisant leurs dépenses en raison de la hausse des prix de l'essence, tandis que la législation sur le "prix juste maximal" a pesé sur les ventes en pharmacie.

L'action recule de 6% en avant-Bourse.

* COTY COTY.N recule de 7,6% en avant-Bourse après avoir publié mercredi soir des prévisions de résultats pour le trimestre en cours inférieures aux attentes. Le fabricant américain de cosmétiques n'a pas communiqué ses perspectives annuelles, qualifiant l'exercice 2027 d'"année de transition" alors qu'il poursuit la restructuration de ses activités.

* DEERE DE.N - Le premier fabricant mondial de matériel agricole a relevé jeudi ses perspectives annuelles, la forte demande de petits tracteurs et d'engins de chantier ayant permis à l'entreprise d'enregistrer sa première progression du bénéfice trimestriel en près de trois ans.

* SECTEUR DES CRYPTO-ACTIFS - Les actions des entreprises du secteur grimpent en avant-Bourse après l'appel lancé mercredi par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu'il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies.

STRATEGY MSTR.O gagne 10,5% et COINBASE COIN.O 7,5%.

* MODERNA MRNA.O recule de 19% en avant-Bourse après s'être envolée de près de 177% la veille, le laboratoire ayant annoncé que son vaccin ARNm développé avec Merck MRK.N pour lutter contre le cancer de la peau a donné des résultats convaincants.

* NORDSON NDSN.O - Le fabricant d'équipements de dosage a anticipé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires annuels supérieurs aux attentes et a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

* JP MORGAN JPM.N - L'Autorité indienne de régulation financière a exclu mercredi deux sociétés du marché, Copthall Mauritius Investment, détenue par la banque américaine, et Mansi Share and Stock Broking, pour avoir prétendument manipulé des transactions.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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