Wall Street ouvre en baisse, entre hausse du pétrole et bond de l'inflation

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi, fragilisée par la hausse des prix du pétrole et le repli des valeurs technologiques, sur fond de nouvelle accélération de l'inflation en avril aux Etats-Unis.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,10%, l'indice Nasdaq perdait 0,71% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,27%.
Nasdaq
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