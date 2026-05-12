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Wall Street ouvre en baisse, entre hausse du pétrole et bond de l'inflation
information fournie par AFP 12/05/2026 à 15:38

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi, fragilisée par la hausse des prix du pétrole et le repli des valeurs technologiques, sur fond de nouvelle accélération de l'inflation en avril aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,10%, l'indice Nasdaq perdait 0,71% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,27%.

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2 commentaires

  • 15:48

    Après 7 faillittes de la part du canard, les américains auraient dû se douter qu'il n'allait pas faire de miracle, loin de là !!! à la tête de leur pays. Ont-ils conscience que les US sont bannis pour quelque décade ??? Pas sûre !

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