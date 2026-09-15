Wall Street ouvre en baisse avec les tensions sur le pétrole et les taux

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, la poursuite de la hausse des cours du pétrole provoquant une flambée des rendements obligataires, à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 122,29 points, soit 0,23%, à 52.298,91 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 2,90 points, soit 0,04%, à 7.617,08 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 33,99 points, soit 0,13%, à 26.152,42 points.

L'aggravation des tensions au Moyen-Orient, avec notamment des attaques contre des infrastructures énergétiques saoudiennes, fait grimper les cours du pétrole, alimentant le spectre d'une inflation hors de contrôle.

"Les nouvelles attaques des Houthis visant l'Arabie saoudite pourraient influencer les anticipations des investisseurs sur le marché pétrolier quant à la gravité et à la durée du conflit", souligne Hamad Hussain, économiste chez Capital Economics.

Cet avertissement intervient alors que le pétrole Brent a frôlé lundi la barre des 110 dollars le baril et s'affiche mardi à un niveau toujours élevé, autour de 105 dollars.

Les attaques contre les infrastructures pétrolières ont marqué une escalade significative du conflit et accru la probabilité que le Brent dépasse les 120 dollars le baril, prévient Goldman Sachs, citant un scénario dans lequel la production moyenne de pétrole du Golfe en 2027 resterait inférieure de quatre millions de barils par jour aux niveaux d'avant-guerre.

C'est dans ce contexte que la Fed a entamé une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait déboucher mercredi, selon le consensus des marchés, sur un relèvement de 25 points de base de ses taux directeurs.

En attendant, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR , qui avait touché lundi le seuil psychologique des 5%, avance encore mardi, à 5,041%.

Les rendements élevés des bons du Trésor américain, considérés comme des actifs sans risque, réduisent l'attrait pour les actions.

Les dernières données économiques n'ont pas non plus rassuré les investisseurs, notamment les chiffres de l'inflation.

Aux valeurs, les géants des nouvelles technologies, qui ont chuté lundi en raison des tensions dans l'obligataire et des mises en garde sur l'intelligence artificielle (IA) reculent encore. Alphabet GOOGL.O perd près de 1% et Microsoft MSFT.O 0,40%.

Dans les cryptoactifs, Coinbase COIN.O dévisse de 6,16% et Strategy MSTR.O de 4,75% avant un vote crucial au Sénat américain sur le "Clarity Act", qui vise à créer un cadre réglementaire pour le secteur. Le bitcoin BTC= cède 3,38%.

Côté hausse, Waystar WAY.O bondit de 8,25% après que Reuters a rapporté que l'éditeur de logiciels de santé étudiait différentes options stratégiques, y compris une éventuelle cession du groupe.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3LM0KT

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi à Bangalore; édité par Benoit Van Overstraeten)