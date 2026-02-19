Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que ​les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant américain de la distribution.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 125,06 points, soit 0,25%, à 49.537,60 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule ​de 24,06 points, soit 0,35%, à 6.857.25 points après trois séances de gains d'affilée.

Le Nasdaq Composite cède 111,65 points, soit 0,49%, à 22.641,99 points.

Walmart, ​qui a intégré le mois dernier l'indice Nasdaq, a annoncé ⁠jeudi des prévisions de ventes et de bénéfices pour cette année sous les attentes, ce qui ‌a fait reculer le titre d'environ 2% dans les échanges hors cotation. L'action s'est ensuite stabilisée avant de prendre 2,5% à l'ouverture, signe des hésitations du marché face aux ​mégacapitalisations.

Selon les analystes, le nouveau plan de ‌rachat d'actions de 30 milliards de dollars de Walmart soutient toutefois le titre, ⁠qui a gagné l'an dernier 22% et a dépassé la barre des 1.000 milliards de dollars, une première pour un distributeur.

Le compartiment de la distribution recule au même moment de 0,68% avec notamment Target qui reste dans ⁠le rouge.

Les résultats et ‌prévisions de Walmart sont communiqués à la veille de la publication du PIB américain ⁠pour le quatrième trimestre et l'indicateur des revenus et dépenses consommation, qui inclut l'indice PCE des prix, mesure ‌de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Signe de la prudence du marché, l'indice de la ⁠volatilité à Wall Street grimpe jeudi de plus de 6% au-dessus des 20 ⁠points, tandis que les ‌métaux précieux comme l'or et l'argent sont bien orientés.

Les poids lourds de la "tech" comme Apple (-0,26%), Nvidia (-0,90%), Meta Platforms (-0,10%) ou ​encore Amazon (-0,60%) sont quant à eux retombés dans le ‌rouge sur fond d'inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

Le secteur subit des turbulences en raison des craintes suscitées par les valorisations jugées excessives ​et de l'absence de preuves que les investissements importants dans l'IA entraîneront une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices des entreprises.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, eBay monte de 3,72%, le groupe ayant ⁠prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes des analystes et annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy (+10,18%).

Exxon Mobil et Chevron sont recherchés alors que les cours du pétrole grimpent sur fond de craintes croissantes d'un conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Occidental Petroleum bondit de 9,95% à la faveur d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)