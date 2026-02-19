information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 17:55

Coface: Résultat opérationnel en baisse de 19,1% en 2025, CA +1,3%

Logo de Coface près de Paris

Coface ‌a fait état jeudi ​d'un résultat opérationnel annuel en baisse de 19,1%, malgré un chiffre ​d'affaires en légère hausse.

Le spécialiste français ​de l'assurance-crédit a ⁠publié un résultat opérationnel ‌annuel de 332,5 millions d'euros, après 409,2 millions en ​2024, ‌selon un communiqué.

Le chiffre ⁠d'affaires annuel ressort quant à lui à 1,85 milliard d'euros, ⁠en ‌hausse de 1,3% à périmètre ⁠et taux de change ‌constants.

Le ratio de ⁠solvabilité de Coface, une mesure ⁠clef de ‌sa santé financière, est estimé ​à environ ‌197%, "supérieur à la borne haute de la ​zone cible de 155% à 175%".

Coface proposera ⁠un dividende de 1,25 euro au titre de 2025, ajoute le groupe dans le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ​Augustin Turpin)