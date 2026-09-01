Wall Street ouvre dans le rouge sous la pression des rendements obligataires

Un trader travaille à la Bourse de New York, à New York.

La Bourse de New York a ouvert ‌dans le rouge mardi, accentuant ses pertes de la veille, toujours sur fond de flambée des cours du ​pétrole et des rendements obligataires.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 360,22 points, soit 0,68%, à 52.825,68 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 56,16 points, soit 0,73%, à 7.629,98 points.

Le Nasdaq Composite cède 344,07 ​points, soit 1,31%, à 26.026,82 points.

A l'entame d'un mois traditionnellement défavorable aux marchés actions - l'indice de référence S&P 500 ayant perdu en moyenne 0,70% ​en septembre depuis 1926 selon Fisher Investments-, les investisseurs se ⁠montrent prudents alors que les sources d'inquiétude ne manquent pas.

La reprise ce week-end des hostilités entre ‌les Etats-Unis et l'Iran a renforcé les craintes d'une inflation hors de contrôle, ce qui pourrait faire pression sur la banque centrale américaine pour qu'elle relève ses taux directeurs ​lors de la réunion des 15-16 septembre.

Son ‌président, Kevin Warsh, a récemment estimé que la Fed avait "du pain sur la ⁠planche" si l'inflation restait supérieure à l'objectif fixé.

Après la bonne tenue des grands indices boursiers durant le mois d'août, sous l'effet notamment des résultats spectaculaires de grandes entreprises, le manque d'appétit pour le risque s'observe aussi à ⁠travers l'indice VIX de ‌la volatilité, désormais à un pic d'une semaine.

"Il y a un petit vide. Les ⁠facteurs macroéconomiques reprennent le dessus et il faudra attendre quelques mois avant les prochaines publications des entreprises. Nous ‌pourrions donc entrer dans une période de volatilité ou de consolidation", explique Angelo Kourkafas, chef stratège ⁠en investissements chez Edward Jones.

Anthony Saglimbene, chef stratège marchés chez Ameriprise Financial, estime ⁠cependant que les tendances ‌historiques ne constituent pas nécessairement une raison de se détourner des actions.

"Le contexte fondamental pour les actions et l'économie ​est solide. Nous pensons qu'il vaut mieux pour les ‌investisseurs conserver leurs positions pendant cette période de fluctuations saisonnières plutôt que d'essayer d'anticiper le marché", a-t-il déclaré.

La publication aux Etats-Unis de ​l'indice ISM manufacturier et de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois, prélude au rapport mensuel officiel prévu vendredi sur les créations de postes, le taux de chômage et l'évolution salariale, sont d'un grand intérêt pour ⁠le marché.

Aux valeurs, la poursuite de la remontée des rendements obligataires fait pression sur le secteur des semi-conducteurs, dont les besoins de financement sont gigantesques. Nvidia (-2,46%), Intel (-2,89%) et AMD (-2,88%) sont dans le rouge.

Le secteur pétrolier en revanche profite de la hausse des cours du brut avec Exxon Mobil qui prend 1,51% et Devon Energy qui avance de près de 1%.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ​de Niket Nishant et Utkarsh Hathi)