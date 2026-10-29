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Wall Street ouvre dans le rouge, la 'tech' pénalisée par Alphabet
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 15:05

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La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, les résultats mitigés des géants de la technologie ravivant les craintes sur l'IA, tandis que les marchés évaluent les données sur l'inflation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 272,87 points, soit 0,52%, à 52.202,23 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,51% à 7.704,20 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,37%, soit 362,53 points, à 26.187,32 points.

Très attendus, les résultats des géants américains de la technologie ne satisfont pas pleinement les investisseurs, sanctionnant sévèrement Alphabet GOOGL.O pour sa consommation de trésorerie.

L'action de la maison-mère de Google plonge de 12,7% à l'ouverture et pourrait perdre plus de 450 milliards de dollars de capitalisation boursière si cette baisse se confirme.

L'enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA) a été tempéré ce mois-ci par la crainte que les dépenses financées par l'endettement soient plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d'emprunt augmentent.

En parallèle, la série de données publiées jeudi ont montré que l'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) aux États-Unis avait accéléré à 3,6% sur un an en septembre, conformément aux attentes.

La croissance de l'économie américaine a quant à elle progressé plus que prévu au troisième trimestre, à +3,4% en rythme annuel.

La publication de ces données économiques intervient au lendemain de la décision par la Réserve fédérale américaine (Fed) de laisser ses taux inchangés, comme attendu.

"La combinaison d’une croissance économique toujours très forte et résiliente, associée à une inflation et à des prix s’éloignant davantage de l’objectif de la Fed, renforce l’idée selon laquelle le mois d’octobre constituait une pause plutôt qu’un statu quo pour la Fed", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Aux valeurs, Eli Lilly LLY.N gagne 8,4% après avoir relevé ses prévisions, soutenues par la demande pour ses médicaments amaigrissants.

Le laboratoire pharmaceutique Merck MRK.N gagne 5,3% après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre.

Caterpillar CAT.N chute de 8,3%, le maintien de ses prévisions interrogeant quant à la durée pendant laquelle l'essor des centres de données pourra soutenir la croissance.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L5N46F1CY

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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ELI LILLY & CO
1 376,260 USD NYSE +6,73%
MERCK
147,960 USD NYSE +4,82%
NASDAQ Composite
26 188,51 Pts Index Ex -1,36%
S&P 500 INDEX
7 713,45 Pts CBOE -0,39%
USA BENCHMARK 10A
5,136 Rates -0,04%
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