Renault Group vend moins de véhicules, mais s'en sort bien financièrement

Le constructeur automobile français Renault Group a vu son chiffre d'affaires augmenter au troisième trimestre ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le constructeur automobile français Renault Group a vu son chiffre d'affaires augmenter au troisième trimestre grâce aux partenariats et crédits notamment, malgré un repli des ventes de ses propres marques face à la concurrence chinoise et au marasme du neuf.

D'après les chiffres publiés jeudi, ce trimestre confirme les tendances qui avaient permis en juillet d'annoncer un retour à un bénéfice net (705 millions d'euros au premier semestre). Renault maintient donc ses prévisions pour l'exercice 2026.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 1,5 % sur un an, à 11,6 milliards d'euros, alors même que les ventes des trois marques (Renault, Dacia et Alpine), en unités, ont baissé de 6,0 %.

"Ce chiffre d'affaires bat le consensus des analystes de près de 2 %", a affirmé à la presse lors d'une visioconférence le directeur financier Duncan Minto.

Dans un marché qui prend un tournant énergétique sous l'effet de la hausse des prix des carburants, ce que ce dirigeant a qualifié de "basculement brutal", le constructeur suit.

Selon le directeur financier, "cela a été permis aussi par une organisation industrielle et d'approvisionnement remarquable" ainsi que par "une discipline commerciale rigoureuse qui privilégie la valeur au volume".

"Renault Group s'est rapidement adapté, tant commercialement qu'industriellement, à l'accélération de la demande pour des véhicules électriques en Europe : les ventes de véhicules électriques (véhicules particuliers) ont augmenté de 84,7 % au troisième trimestre 2026 comparé au troisième trimestre 2025, portant la part des véhicules électriques dans les ventes du groupe à 25,8 %, en hausse de 12,2 points", a détaillé Renault Group dans son communiqué.

"En incluant les véhicules hybrides et hybrides rechargeables, les ventes électrifiées représentent 54,9 % des ventes de véhicules particuliers du groupe au troisième trimestre", a-t-il ajouté.

"Dynamiques contrastées"

Pour parvenir à augmenter son chiffre d'affaires, Renault Group peut compter sur les véhicules qu'il construit pour ou avec d'autres, comme le chinois Geely au Brésil ( AFP / Pedro PARDO )

Pour parvenir à augmenter son chiffre d'affaires, Renault Group peut compter sur les véhicules qu'il construit pour ou avec d'autres, comme le chinois Geely au Brésil.

L'effet de l'intégration dans ses comptes de la coentreprise Renault Nissan Automotive India Private en août 2025 (donc trois mois au 3e trimestre 2026, contre deux au 3e trimestre 2025) compte également. Tout cela contribue à +4,9 points à la variation sur un an du chiffre d'affaires.

Le "mix produit" (poids des différents modèles parmi les ventes) contribue à hauteur de +2,3 points, davantage que "l'effet prix" (prix des véhicules vendus), avec +1,1 point et que le "mix géographique" (répartition des ventes par pays), avec +0,5 point, amélioré grâce à la bonne performance de la France et de l'Allemagne, premier et quatrième marchés du groupe.

Renault Group a reconstitué les stocks de Retail Renault Group, qui vend des véhicules neufs et d'occasion, "particulièrement bas à fin juin". Cela contribue négativement au chiffre d'affaires (-3,1 points).

Enfin, l'activité de financement des ventes pour les clients participe aussi à la hausse d'un chiffre d'affaires qui, sans elle, serait stable au troisième trimestre.

"Sur les neuf premiers mois de 2026, Renault Group a vendu 1,662 million de véhicules, en légère baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente", a-t-il indiqué.

Ce géant historique de l'automobile a relevé pour le seul troisième trimestre "des dynamiques contrastées selon les régions et les marques".

"Les ventes de la marque Renault ont baissé de 2,9 %, avec une progression de 4,6 % en Europe". Celle-ci, la deuxième la plus vendue sur le continent après Volkswagen, représente 71 % du total de Renault Group.

Dacia, qui représente 28 % des ventes du groupe, a vu ses ventes chuter "de 12,8 %, repli accentué par une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2025".