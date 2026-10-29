Wall Street ouvre dans le rouge, la 'tech' pénalisée par Alphabet

Un écran affiche les informations boursières après la cloche d'ouverture à la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse jeudi, les résultats mitigés des géants de la technologie ravivant les craintes ​sur l'IA, tandis que les marchés évaluent les données sur l'inflation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 272,87 points, soit 0,52%, à 52.202,23 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, recule de 0,51% à 7.704,20 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,37%, soit 362,53 points, à 26.187,32 points.

Très ​attendus, les résultats des géants américains de la ⁠technologie ne satisfont pas pleinement les investisseurs, sanctionnant sévèrement Alphabet pour sa consommation ‌de trésorerie.

L'action de la maison-mère de Google plonge de 12,7% à l'ouverture et pourrait perdre plus de 450 milliards de dollars de capitalisation boursière ​si cette baisse se confirme.

L'enthousiasme ‌des investisseurs pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA) a été ⁠tempéré ce mois-ci par la crainte que les dépenses financées par l'endettement soient plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d'emprunt augmentent.

En parallèle, la série de données ⁠publiées jeudi ont montré ‌que l'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) aux États-Unis avait accéléré ⁠à 3,6% sur un an en septembre, conformément aux attentes.

La croissance de l'économie américaine ‌a quant à elle progressé plus que prévu au troisième trimestre, à +3,4% ⁠en rythme annuel.

La publication de ces données économiques intervient au lendemain ⁠de la décision par ‌la Réserve fédérale américaine (Fed) de laisser ses taux inchangés, comme attendu.

"La combinaison d’une croissance ​économique toujours très forte et résiliente, associée ‌à une inflation et à des prix s’éloignant davantage de l’objectif de la Fed, renforce l’idée selon laquelle le ​mois d’octobre constituait une pause plutôt qu’un statu quo pour la Fed", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Aux valeurs, Eli ⁠Lilly gagne 8,4% après avoir relevé ses prévisions, soutenues par la demande pour ses médicaments amaigrissants.

Le laboratoire pharmaceutique Merck gagne 5,3% après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre.

Caterpillar chute de 8,3%, le maintien de ses prévisions interrogeant quant à la durée pendant laquelle l'essor des centres de données pourra soutenir la croissance.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)