Wall Street ouvre dans le rouge, la flambée du pétrole fait craindre une répercusion inflationniste

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en baisse lundi, la flambée des prix du pétrole faisant peser ​la menace de répercussions inflationnistes, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa dixième journée

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 434,07 points, ​soit 0,91%, à 47.067,48 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,89% à ​6.679,99 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,92%, soit ⁠205,15 points, à 22.182,53 points.

Les prix du pétrole dépassé lundi les ‌119 dollars le baril, atteignant des niveaux jamais vus depuis mi-2022, mais la flambée s'est quelque peu calmée après des informations ​de presse selon lesquelles ‌les ministres des Finances du G7 discuteraient d'une libération ⁠conjointe des réserves stratégiques.

Alors que les données publiées la semaine dernière ont montré un affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis et que que l'activité économique ⁠dans son ensemble ‌s'est accélérée, ces derniers développements sur le front de l'énergie ⁠risquent d'alimenter les craintes de "stagflation".

"La hausse des prix du pétrole alimente les ‌craintes d'une nouvelle flambée de l'inflation. Même si les États-Unis ⁠ne devraient pas connaître de pénurie d'approvisionnement, contrairement au Royaume-Uni, ⁠à l'Europe et ‌à la région Asie-Pacifique, ils seront touchés par la hausse des prix, qui ​se répercute déjà à la pompe", ‌explique David Morrison, analyste chez Trade Nation.

Aux valeurs, les compagnies aériennes souffrent particulièrement avec la hausse ​des prix du pétrole et les perturbations de leurs activités au Moyen-Orient.

Alaska Air et United Airlines perdent environ 4%.

Les compagnies de croisière telles ⁠que Carnival et Norwegian Cruise, également dans le rouge, abandonnent 4,30% et 3,34% respectivement.

Hims & Hers bondit de 47% après l'annonce par Novo Nordisk d'un partenariat avec la société américaine de télésanté pour vendre ses médicaments phares contre l’obésité, Wegovy et Ozempic.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N3ZX0MA]

(Rédigé par Mara Vîlcu, ​édité par Augustin Turpin)