La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'attaque de l'administration Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant ravivé les inquiétudes quant à ‍l'indépendance de la banque centrale américaine, tandis que la proposition de plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit pèse sur les valeurs financières.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 308,29 points, ‌soit 0,62%, à 49.195,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,43% à 6.936,18 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,39%, soit 91,05 points, à 23.580,30 points.

Jerome Powell a déclaré dimanche ​que l'administration du président américain l'a menacé de poursuites pénales en lien avec l'une des auditions ⁠qu'il a effectuées l'été dernier devant le Congrès à propos des rénovations du siège de la banque centrale.

L'administration a menacé de poursuites pénales le président de la Fed, ⁠Jerome Powell, en lien avec l'une ‍des auditions qu'il a effectuées l'été dernier devant le Congrès à propos ⁠des rénovations du siège de la banque centrale, une mesure que Jerome Powell a qualifiée de "prétexte" pour gagner plus d'influence sur la politique de l'institution. Donald Trump demande depuis son entrée en fonction en janvier 2025 ​des baisses plus agressives des taux.

Par ailleurs, les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit chutent après que Donald Trump a appelé à plafonner à 10%, à compter du 20 janvier et ⁠pendant un an, les taux d'intérêt des cartes de crédit.

Citigroup chute de 3,2%, JPMorgan Chase ​de 2% et Bank of America de 1,3%.

American Express abandonne 4,21%, tandis ​que les sociétés de crédit ​à la consommation telles que Synchrony Financial, Bread Financial et Capital One perdent entre 6,36% et 8,54%.

Cette ​semaine, les résultats du quatrième trimestre occupent le devant ⁠de la scène, à commencer par ceux de JPMorgan Chase mardi.

L'attention se tourne aussi vers le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis qui sera publié mardi, considéré comme essentiel pour évaluer les prochaines mesures de la Fed.

Aux valeurs, Birkenstock cède 2,62%. Le groupe a publié lundi un chiffre d'affaires préliminaire au ‌titre du premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, les consommateurs se montrant plus prudents sur leurs dépenses jugées non essentielles dans un contexte d'incertitude économique.

Walmart prend 2,16% alors que le distributeur, qui a demandé le mois dernier un transfert de sa cotation du NYSE (New York Stock Exchange) au Nasdaq, doit rejoindre le 20 janvier le grand indice des valeurs technologiques.

(Rédigé par ‌Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)