L'Europe finit en ordre dispersé, craintes concernant l'indépendance de la Fed

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, alors que le président de la Fed, Jerome Powell, dit être menacé de poursuites pénales par l'administration de Donald Trump.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,04% à 8.358,76 points. A Francfort, le Dax a avancé de ‍0,54% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,21%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,25% et le Stoxx 600 a pris 0,16%.

Dimanche, Jerome Powell a déclaré que l'administration du président américain l'a menacé de poursuites pénales en lien avec l'une des auditions qu'il a effectuées l'été dernier devant le Congrès à propos des rénovations du siège ‌de la banque centrale.

"Les derniers développements marquent une escalade significative dans la lutte entre le président Trump et le président de la Fed, Jerome Powell", selon Lee Hardman, de MUFG, ajoutant que "les attaques répétées contre l'indépendance de la Fed" continuaient de faire peser des risques baissiers sur le dollar.

"Trump tire sur les fils fragiles de l'indépendance de ​la banque centrale", estime Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney.

"Les investisseurs ne s'en réjouiront pas, mais cela montre en réalité ⁠que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Le taux directeur restera tel que le souhaite la majorité du FOMC", selon lui.

Sur le plan géopolitique, l'Iran a affirmé lundi être toujours disposé au dialogue avec les Etats-Unis alors que Donald Trump dit réfléchir à des "options très fortes", y compris militaires, ⁠face à la répression violente menée par le régime de Téhéran à ‍l'encontre des manifestations qui secouent le pays.

VALEURS

Abivax a pris 5,05% sur des informations de presse selon lesquelles le géant pharmaceutique américain ⁠Eli Lilly est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie.

Crédit Agricole SA a perdu 0,25% après des informations selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) est en passe d'autoriser sous conditions le franchissement par le groupe français du seuil de 20% au capital de la banque italienne Banco BPM (+1,97%).

Heineken a perdu 4,14% alors que le brasseur a annoncé le départ de son ​PDG, Dolf van den Brink, le 31 mai après près de six ans à la tête de l'entreprise.

Le propriétaire et exploitant de parcs commerciaux au Royaume-Uni British Land a perdu aussi, 3,83%, son PDG, Simon Carter, étant également sur le départ pour prendre la direction de la société immobilière spécialisée dans la logistique P3 Logistics Parks.

WH Smith, qui travaille selon Sky News sur ⁠un plan visant à trouver un nouveau président en mesure de remplacer Annette Court d'ici environ 18 mois, a abandonné 2,72%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture ​en Europe, le Dow Jones recule de 0,11%, le Standard & Poor's 500 avance de 0,05% et le Nasdaq Composite progresse de 0,23%.

Alphabet ​a dépassé lundi pour la première fois ​la barre de 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière, la société mère de Google bénéficiant de l'intérêt croissant pour les outils d'intelligence artificielle (IA).

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice Sentix mesurant le moral des ​investisseurs dans la zone euro s'est amélioré en janvier sur fond d'accélération du sentiment concernant les perspectives ⁠économiques, mais il reste en territoire négatif, montrent des données publiées lundi.

CHANGES

Le dollar chute après que le ministère américain de la Justice a menacé de poursuivre le président de la Fed Jerome Powell pour ses commentaires au Congrès concernant un projet de rénovation, suscitant des inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine et aux perspectives à long terme de la devise.

Le dollar perd 0,31% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,34% à 1,1677 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,2 point de base à 4,1831%. Le deux ans progresse de 0,7 ‌point de base à 3,5468%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont maintenus lundi à un niveau proche de leur plus haut niveau en cinq semaines. Les craintes que l'Iran ne réduise ses exportations dans le cadre de la répression des plus importantes manifestations antigouvernementales depuis des années ont contrebalancé les espoirs d'une augmentation de l'offre en provenance du Venezuela, autre membre de l'OPEP soumis à des sanctions.

Le Brent augmente de 0,63% à 63,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,46% à 59,39 dollars.

MÉTAUX

L'or monte de 2,44% à 4.620 dollars après la publication par le New York Times d'un article sur l'enquête et les déclarations de Jerome Powell défendant l'indépendance de la banque centrale américaine.

A SUIVRE LE 13 JANVIER :

(Certaines données peuvent accuser ‌un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)