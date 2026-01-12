Airbus: Les livraisons en hausse de 4% en 2025

Un Airbus A320-214 de la compagnie aérienne Lufthansa décolle de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol, à Malaga
Airbus a déclaré lundi que ses livraisons d'avions commerciaux ont progressé de 4% en 2025, avec 793 appareils livrés à 91 clients, tout en dépassant légèrement son objectif révisé le mois dernier.
Airbus a averti que l'environnement opérationnel restait "complexe et dynamique", bien que l'avionneur européen a légèrement dépassé son objectif révisé en décembre à environ 790 avions, contre une prévision précédente de 820 appareils.
Le constructeur a déclaré lundi avoir également remporté 1.000 commandes brutes et 889 nettes.
En 2024, il avait livré 766 appareils et 735 en 2023, selon le communiqué.
Boeing, qui doit publier ses résultats annuels mardi, a livré 537 appareils entre janvier et novembre.
Airbus publiera pour sa part le 19 février ses résultats annuels.
