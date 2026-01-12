information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 18:24

Airbus: Les livraisons en hausse de 4% en 2025

Un Airbus A320-214 de la compagnie aérienne Lufthansa décolle de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol, à Malaga

Airbus a déclaré lundi que ses ‍livraisons d'avions commerciaux ont progressé de 4% en 2025, avec 793 ‌appareils livrés à 91 clients, tout en dépassant légèrement ​son objectif révisé le mois ⁠dernier.

Airbus a averti que l'environnement opérationnel restait "complexe et dynamique", ⁠bien ‍que l'avionneur européen a légèrement ⁠dépassé son objectif révisé en décembre à environ 790 avions, ​contre une prévision précédente de 820 appareils.

Le constructeur a déclaré lundi ⁠avoir également remporté 1.000 ​commandes brutes et 889 nettes.

En ​2024, il ​avait livré 766 appareils et ​735 en ⁠2023, selon le communiqué.

Boeing, qui doit publier ses résultats annuels mardi, a livré 537 appareils entre ‌janvier et novembre.

Airbus publiera pour sa part le 19 février ses résultats annuels.

(Rédigé par Tim Hepher et Coralie Lamarque ; édité par ‌Augustin Turpin)