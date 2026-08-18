Wall Street ouvre dans le rouge, l'obligataire sous pression

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, la tension persistante au Moyen-Orient alimentant les craintes inflationnistes et la hausse des rendements obligataires.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 181,05 points, soit 0,34%, à 53.278,73 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,56% à 7.701,92 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,15%, soit 306,59 points, à 26.338,32 points.

Les opérateurs restent réticents face au risque, l'Iran ayant menacé d'adopter une position plus offensive dans le détroit d'Ormuz et le président américain Donald Trump exclu toute prolongation de l'accord signé en juin entre les deux parties.

Les craintes d'une escalade et d'un conflit prolongé au Moyen-Orient maintiennent les prix du pétrole à un niveau élevé et font grimper les rendements de la dette souveraine, déjà sous pression dans un contexte général des doutes concernant les finances publiques des grandes économies.

Le rendement de l'obligation d'État américaine à 30 ans

US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2007, tandis que celui du titre à 10 ans US10YT=RR évolue mardi près de son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Les valeurs technologiques, qui font déjà l'objet d'une surveillance étroite en raison de leurs valorisations extrêmes, sont particulièrement touchées, car un environnement de rendements élevés pourrait réduire la valeur des bénéfices futurs et augmenter les coûts de financement.

Micron Technology MU.O , Marvell Technology MRVL.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O reculent de 4% à 5,6% dans les premiers échanges.

Les groupes spécialisés dans le stockage de données Sandisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O perdent 4% et 5,3% respectivement.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, la chaîne de magasins de bricolage Home Depot HD.N grappille 0,17% après la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44F0CA

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|